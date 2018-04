Alcalde de Nueva York prohibe el paso de carros dentro de Central Park

Nueva York prohibirá los vehículos en Central Park a partir del 27 de junio, poniendo punto y final a una demanda histórica que se arrastra desde hace más de 50 años.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que los automóviles no volverán a pisar el pulmón verde de Nueva York, si bien en la actualidad ya tenían restringido el acceso y solo podían circular a determinadas horas, los días entre semana y en algunos carriles.

En 2015, De Blasio ya impuso nuevos límites a los vehículos, impidiéndoles que circularan al norte de la calle 72, continuando con la política de restricciones graduales de sus antecesores, que poco a poco redujeron el límite de velocidad, el tamaño de los vehículos que podían acceder o las horas en las que debían circular.

Así se logró reducir notablemente el tráfico, que pasó de los 2.500 coches por hora en 1991 a los 850 actuales, informó el portal “NYC Streets Blog”.

Esperando este día 26 años

El principal activista para la prohibición de los vehículos en Central Park, Ken Coughlin, aseguró a “NYC Streets Blog” que la noticia le había dejado “sin palabras”, ya que llevaba “esperando este día desde hace 26 años”.

Check the date on this @TransAlt cover & mass protest to grasp the movement-building long game & constant pressure required to roll back car dependence. Even in Manhattan. Even in Central Park. pic.twitter.com/eE3fn1tBhB