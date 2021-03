En el primer caso presentado contra la cadena minorista bajo la ley francesa (que previene violaciones de derechos humanos y daños ambientales en las cadenas de suministro) los grupos indígenas de Colombia y Brasil solicitan reparación por daños ocasionados.

Pueblos indígenas de la Amazonía brasileña y colombiana, así como organizaciones no gubernamentales de Francia y Estados Unidos, presentaron ayer una demanda en la corte de Saint-Etienne (Francia) contra el gigante global minorista, Grupo Casino, por vender carne de vaca asociada con la deforestación y el acaparamiento de tierras.

Esta es la primera vez que una cadena de supermercados es llevada a los tribunales por deforestación y violaciones a los derechos humanos. Bajo la ley francesa de diligencia debida, adoptada en marzo de 2017 (“loi sur le devoir de vigilance” en francés), los grupos indígenas reclaman una indemnización por los daños causados a sus territorios tradicionales y el impacto en sus medios de vida.

La demanda presentada alega violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las leyes ambientales en la cadena de suministro de Grupo Casino, en Brasil y Colombia, durante un largo período de tiempo. Según la evidencia recopilada y analizada por el Centro de Análisis de Delitos Climáticos (CCCA) para este caso, el Grupo Casino compraba regularmente carne vacuna de tres mataderos propiedad de JBS, la más grande empacadora de carne del mundo. Los tres mataderos se abastecieron de ganado de 592 proveedores responsables de al menos 50.000 hectáreas de deforestación entre 2008 y 2020 (1). El área deforestada es equivalente a cinco veces el tamaño de París.

La evidencia presentada en esta demanda también muestra violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. En uno de los casos documentados, la tierra de propiedad ancestral de la comunidad de Uru Eu Wau Wau, ubicada en el estado de Rondônia en Brasil, fue invadida y explotada por granjas de ganado que suministran carne de vaca al supermercado Pão de Açúcar, filial del Grupo Casino en Brasil.

A pesar de los numerosos reportes que ligan a los productos del Grupo Casino con la deforestación y el acaparamiento de tierras, la empresa no ha revisado las políticas de control y aplicación para garantizar que no existan violaciones de derechos humanos o ambientales en toda su cadena de suministro. La empresa ha manifestado a los demandantes que “debido al bajo número de informes que relacionan al ganado como motor de la deforestación en Colombia” el Grupo Casino no considera pertinente incluir al país en el alcance de su plan de debida diligencia. Sin embargo, Colombia tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo, siendo la ganadería la causa principal. (2).

A pesar del creciente número de informes que vincula a la mayor empresa cárnica del mundo, JBS, con la deforestación e incluso con la esclavitud (3), el Grupo Casino sigue comprando carne a JBS. El Grupo Casino ha fallado en comprometerse a vender solo carne sin deforestación ni conversión de sabanas en sus tiendas Pão de Açúcar, Casino o Grupo Éxito.

Grupo Casino es la cadena de supermercados más grande de Brasil y Colombia, ya que es propietario y controla las marcas Pão de Açúcar en Brasil y Grupo Éxito en Colombia. Las operaciones de Casino en América del Sur representan casi la mitad (47%) de los ingresos globales del grupo.

La ley de Debida Diligencia de Francia exige que las empresas con sede en Francia y con más de 5.000 empleados tomen medidas adecuadas y efectivas para prevenir violaciones graves de derechos humanos y ambientales en todas sus cadenas de suministro. Si no lo hacen, pueden ser consideradas responsables y condenadas a pagar compensaciones por daños y perjuicios.

La ganadería es el principal impulsor de la deforestación en América del Sur, en particular en Brasil. Según la Agencia Espacial de Brasil (INPE), la deforestación de la selva amazónica se ha disparado a su máximo en 12 años. El Amazonas está en peligro de alcanzar un punto de no retorno al cambiar de una selva tropical a pastizales abiertos.

En diciembre del año pasado, el gobierno de Brasil eliminó cualquier medida para enfrentar la deforestación en el plan nacional de acción climática (conocido como NDC en inglés) bajo el Acuerdo de París, pese a que la pérdida de bosques sigue siendo la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país.

Los demandantes en este proceso incluyen a la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Federación de Pueblos Indígenas de Pará (FEPIPA), la Federación de Pueblos Indígenas y Organizaciones de Mato Grosso (FEPIPA), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Canopée, Envol Vert, France Nature Environnement, Mighty Earth, Notre Affaire à Tous y Sherpa.

Nico Muzi, director para Europa de Mighty Earth, dijo: “JBS no solo es la empresa cárnica más grande del mundo, sino que también es uno de los peores destructores de bosques de Brasil. Por esta razón, el Grupo Casino no debe comprar un solo kilo más de carne a JBS. Pero también pedimos a otros grandes supermercados europeos como Carrefour, Tesco, Albert Heijn y Lidl que rompan sus vínculos con la deforestación, la matanza del Amazonas y que dejen de comprarles”.