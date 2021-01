ANLA archiva definitivamente proyecto de Minesa en Santurbán

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidió archivar el proyecto minero en el páramo de Santurbán que pretende llevar a cabo la multinacional árabe Minesa.

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales archivó definitivamente la solicitud que había presentado la empresa Minesa para la explotación de las minas de oro ubicada cerca del páramo de Santurbán, en los municipios de Vetas y California (Santander).

El pasado 3 de octubre, la ANLA decidió archivar el trámite de evaluación de licencia ambiental presentado por la Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa) para el proyecto de extracción de oro en Soto Norte.

De acuerdo con un comunicado de la ANLA, la decisión se tomó tras hacer una evaluación del Estudio de Impacto Ambiental que presentó Minesa. Ese proceso de evaluación contó con más de treinta profesionales de diferentes disciplinas, expertos en geología, hidrogeología, geotecnia, geoquímica, calidad del aire, entre otros. También tuvo el apoyo de cinco profesionales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede en Medellín.

Dentro del proyecto de evaluación, la ANLA solicitó información adicional a Minesa, pero el equipo técnica de la ANLA determinó que no era posible “emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, por lo que éste debía ser archivado”. Archivar no significa negar la licencia ambiental, simplemente significa que no hay razones suficientes para aprobar o negar la licencia ambiental. Ante esta decisión, Minesa interpuso un recurso pidiendo reversar la decisión, y la Anla lo negó hoy.

#Atención @ANLA_Col confirma decisión de archivo del proceso de licenciamiento de MINESA.



Seguimos insistiendo al gobierno de @IvanDuque que debe adoptar decisión de fondo impidiendo el desarrollo de este proyecto Megaminero, que afecta nuestra agua y Santurbán.#FueraMinesa pic.twitter.com/PIQLHq9YYq — Comité Santurbán (@ComiteSanturban) January 22, 2021

“El día de hoy, recibimos por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la respuesta al recurso de reposición interpuesto el pasado 27 de octubre de 2020, sobre la decisión de la autoridad de proceder con el archivo del Proyecto Soto Norte.

Aunque el trámite de licenciamiento del proyecto Soto Norte ha contado con la participación más alta en Colombia, más de 44 mil terceros intervinientes, con esta decisión se ha negado la posibilidad de continuar con el proceso y en especial con el trámite de las audiencias públicas.

Como ha sido nuestra característica, continuaremos fortaleciendo nuestro dialogo con las comunidades para que ellas conozcan los detalles técnicos, sociales y ambientales de un proyecto minero de talla internacional para Soto Norte”, dijo Minesa en un comunicado.

Que la ANLA archive el trámite no significa que se caiga el proyecto. Solo quiere decir que la información que la minera entregó a la autoridad ambiental no era suficiente. La minera podría reformular el proyecto o repetir el trámite.

Noticia en desarrollo…