La decisión emitida por la ANLA se hizo con base en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y de las respuestas emitidas por la empresa Minesa.

Mediante el Auto No. 09674, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó archivar el trámite de evaluación de licencia ambiental presentado por la Sociedad Minera de Santander S.A.S. (Minesa) para el proyecto de extracción de oro en Soto Norte.

De acuerdo con un comunicado de la ANLA, la decisión se tomó tras hacer una evaluación del Estudio de Impacto Ambiental que presentó Minesa. Ese proceso de evaluación contó con más de treinta profesionales de diferentes disciplinas, expertos en geología, hidrogeología, geotecnia, geoquímica, calidad del aire, entre otros. También tuvo el apoyo de cinco profesionales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede en Medellín.

Dentro del proyecto de evaluación, la ANLA solicitó información adicional a Minesa, pero el equipo técnica de la ANLA determinó que no era posible “emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, por lo que éste debía ser archivado". Archivar no significa negar la licencia ambiental, simplemente significa que no hay razones suficientes para aprobar o negar la licencia ambiental.

El Comité para la Defensa de Santurbán dijo: “Sin duda esta decisión es producto de la resistencia ciudadana, pero por qué la ANLA no toma decisión de fondo y niega licencia ambiental a MINESA? Seguiremos alerta, Santurbán todavía está en riesgo!!”.

Durante este trámite ambiental se han reconocido a la fecha 44.191 intervinientes, situación que ha garantizado la participación ciudadana y el acceso a la información del trámite de licenciamiento ambiental a las comunidades aledañas al proyecto, durante todo proceso de evaluación.

Justamente, a principios de este año, la Alcaldía de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana hizo un informe a ese Estudio de Impacto Ambiental en donde decían que había una conexión entre aguas afectadas por el proyecto minero y las del río Suratá que alimentan el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Mientras, el Ministro de MInas y Energía, Diego Mesa, dijo en la W Radio que “no habría afectación a fuentes de agua”, justamente con base en este estudio de impacto ambiental.