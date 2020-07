Bagdad bate un nuevo récord de calor al alcanzar 51.8 ° C este martes

Mientras Irak se prepara para el día más caluroso del verano, estimado para mañana 29 de julio, este martes su capital batió un nuevo récord por su alta temperatura, un total de 51.8 ° C. Tal registró superó el máximo pico que se había registrado hace cinco años, con una temperatura de 51.0 ° C.

La última vez que hizo tanto calor en Bagdad, capital de Irak, fue en julio de 2015. Entonces, la temperatura registrada en esta ciudad alcanzó los 51.0 ° C marcando un récord histórico que fue superado este martes, cuando se anotó un nuevo pico de calentamiento de 51.8 ° C. Es probable que el día de mañana, esperado como el más caluroso del verano, traiga consigo una temperatura más alta. Tal fenómeno no está sucediendo solo allí, otros países de Europa viven la misma oleada. (Lea: La población de peces migratorios de agua dulce disminuyó un 76% en 50 años, según el Índice Living Planet)

A raíz de ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió un aviso especial anunciando la primera ola de calor del verano que se espera para el próximo jueves. La temporada, que traerá temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, también impacta otras zonas del planeta que prenden alarmas entre los expertos. Algunas partes de Siberia han registrado, sumado a recientes incendios, temperaturas de hasta 38ºC en lugares que suelen estar bajo cero.

#Bagdad ha batido hoy su récord de temperatura máxima: nada menos que 51,8 °C. Este año 2020 estamos viendo récords de calor en las zonas más frías del planeta (recordemos Siberia y sus 38 °C en junio) y también en las más cálidas 👉 https://t.co/o7P8GcvSct — Rubén del Campo (@Rub_dc) July 28, 2020

Los picos registrados en la temperatura actual se explican en gran parte por el cambio climático, que ha marcado nuevos récords en los límites conocidos. Por ahora, la capital de Irak y el resto del Medio Oriente vive la ola que se rondará los 50 ºC. La marca más alta que se tiene en este país está en 53.8ºC registrado hace cuatro años en Basora. Mientras que la región asiática ostenta su mayor temperatura en Mitribah, Kuwait, según estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).