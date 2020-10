California, el primer giga incendio de la historia moderna

El fuego en el norte de California se expandió más allá de 1 millón de acres. Paso de ser un megaincedio a un gigaincencio, clasificación nunca antes utilizada.

Los incendios que se han vivido este año en el estado de California, Estados Unidos, dejarán más que millonarios perdidas e imágenes aterradoras. También se han convertido en la primera vez que se clasifica un incendio como giga incendio en la historia moderna, al expandirse en 1 millón de acres. (Vea: California en llamas: imágenes de los incendios que han superado los récords en Estados Unidos)

Según explica el periódico The Guardian, llegando a tener más de 1.03 millones de acres en fuego, en este punto el incendio es más grande que el estado de Rhode Island y ya alcanzó siete condados. Lo anterior ha sido reportado por la agencia de bomberos Cal Fire.

Vale recordar que los incendios empezaron en el mes de agosto, cuando un rayo golpeó los bosques secos y dio pie a una fusión de varios incendios. Pero los incendios de ese mes de agosto no son los únicos que se han devorado los bosques de California. Según Cal Fire, cinco de los seis peores incendios que se han dado en este estado históricamente han ocurrido en el 2020, lo que ha generado que se hayan perdido más de 4 millones de acres en sólo un año.

Lo peor es que las predicciones de lo que puede suceder con estos incendios tampoco pinta bien. Viene la temporada seca del año que se suma a la crisis climática: ambos aspectos que logran que la vegetación y el suelo pierda humedad, y que el fuego crezca más fácilmente.

Pero en palabras de Jennifer Balch, ecóloga de incendios de la Universidad de Colorado Boulder, lo que está sucediendo hoy no es ninguna sorpresa. “Predijimos el año pasado que vivíamos con la posibilidad de un evento tan extremo en nuestro clima actual”, explicó la experta a The Guardian.

Además, tanto ella como otros expertos han aclarado que lo que se está viviendo ahora en California es poco frente a lo que tendremos que asumir en el futuro. El escenario, sin querer sonar apocalíptico, será cada vez peor. “Si no le gustan todos los desastres climáticos que se han dado en el 2020, le tengo malas noticias para el resto de su vida”, comento también a The Guardian Andrew Dessler, científico climático de la Universidad de Texas A&M. (Lea: El humo de los incendios de EE.UU cubre 1,5 millones de km2 del Pacífico)

Ahora, si se trata de buscar algo de buenas noticias en medio de una aparente desolación, parecería que las próximas semanas los incendios – o más bien California- tendrá un respiro. Según el servicio meteorológico de Estados Unidos, habrá un descenso de temperatura mañana viernes, lo que traerá consigo algunas lluvias que podrían dar alivio a los incendios. Sin embargo, se tratará solo de una pausa, pues tras la siguiente semana las temperaturas volverán a subir, trayendo nuevas consecuencias sobre el que es hoy, el único giga incendio de la historia moderna.

