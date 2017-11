Científicos elaboraron el listado completo de los peces de agua dulce de Colombia

Redacción VIVIR

En 2008, hace casi 10 años, se publicó la primera lista de especies de peces de agua dulce de Colombia. Desde entonces se han encontrado, listado y publicado unas 106 especies más. En definitiva era necesaria una actualización a la luz de estos nuevos descubrimientos.

La lista, publicada hace un mes en la revista Zookeys confirma que Colombia ocupa el segundo lugar en riqueza de especies de peces de agua dulce, después de Brasil, con un total de 1.494, 374 de ellas endémicas.

De acuerdo con Carlos Do Nascimento, curador de la colección de peces del Instituto Humboldt y uno de los investigadores, “en Colombia, prácticamente se está descubriendo alrededor de una especie mensual, desde hace 10 años”. Por eso hoy se publicó la Lista de especies de peces de agua dulce de Colombia, un esfuerzo de 15 investigadores de distintas universidades públicas y privadas, instituciones y ONGs que pertenecen a la Asociación Colombiana de Ictiólogos para actualizar la biodiversidad de los peces que habitan en el área continental del país.

La investigación comenzó hace 3 años con un equipo curatorial encargado del proceso de actualización, revisión y publicación periódica de datos. El equipo tomó como referencia el listado que se había publicado en 2008 y consultó artículos de investigación que describían nuevas especies tanto encontradas en las cuencas de los ríos, como en bibliografía y colecciones. “Fue un trabajo exhaustivo, tanto en lo taxonómico como en lo geográfico”, cuenta el profesor Javier Maldonado, director del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana y coordinador de la iniciativa.

En sus pesquisas, los investigadores se dieron cuenta de que muchas de las especies estaban mal catalogadas. El trabajo entonces, consistió en hacer un proceso de validación y corrigieron la distribución geográfica de 175 especies.

“Encontramos especies registradas en la cuenca de La Plata (Argentina) en Colombia. Eso estaba equivocado. Para no ir muy lejos, el bagre rayado del Magdalena, que es una especie tan emblemática que hasta Gabo la menciona en alguna novela, era una especie conocida para la ciencia desde hace por lo menos 150 años, pero solo hasta 2007 que se le puso nombre. Es que se pensaba que estaba distribuido por toda Suramérica y no, resulta que es endémica, propia de Colombia. Por eso se llama Pseudoplatystoma magdaleniatum”, cuenta Do Nascimento.

El proceso de depuración sacó de la lista a 202 especies que estaban “mal inventariadas”, pero se le sumaron las 106 que se encontraron a lo largo de 10 años, así que la cifra de 2008 es muy similar a la de 2017: En Colombia hay 1494 especies de peces de agua dulce, 374 de ellas endémicas. De estas, 706 están en la región hidrográfica del Amazonas, 663 en el Orinoco, 223 en el Caribe, 220 en el Magdalena-Cauca y 130 en el Pacífico. En 2008, el cálculo fue de 1435 especies.

Todo esto incluye desde las especies endémicas de Colombia hasta las extintas. Por ejemplo, la Colección Zoológica de la Universidad del Tolima alberga ejemplares de peces, como uno de los tipos del pequeño bagre endémico del altiplano Cundinoboyacense (Trichomycterus bogotensis), capturado en el barrio Chapinero de Bogotá en 1912, y del pez graso del Lago de Tota (Rhizosomichthys totae), la única especie de agua dulce reportada extinta para Colombia desde la década de los 40. Ambas hacen parte del nuevo listado.

via GIPHY

Algunas de las especies que hacen parte de la lista. Cortesía Instituto Humboldt

De acuerdo con el profesor Maldonado, “por primera vez existen datos disponibles y de libre acceso sobre los 50.000 registros de las colecciones de peces de agua dulce de Colombia, todo a través del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia”.

El listado completo está disponible a través del de la Infraestructura Mundial de la Biodiversidad (GBIF), el Sistema de Información en Biodiversidad (SiB Colombia), plataforma en la cual se publicarán las futuras actualizaciones de la lista.

La importancia es una lista actualizada en biodiversidad no es menor. “La urgencia es la desaparición de ecosistemas, no solo de agua dulce sino del país en general. Si queremos definir una agenda de conservación debemos saber qué es lo que estamos conservando. Cuántas, cuáles y dónde están las especies. Por ejemplo, muchas que no conocíamos están siendo incorporadas a los acuarios de las casas y se acaban y no nos dimos cuenta”, explica Do Nascimento.

Las especies y ecosistemas acuáticos colombianos enfrentan procesos de transformación por causa de actividades mineras, construcción de plantas hidroeléctricas, expansión de la frontera agropecuaria y la consecuente desforestación, polución industrial y doméstica, desarrollo de hidrovías, introducción de especies exóticas y el cambio climático.

Para este diciembre, el equipo de investigadores planea tener listos otros 25.000 registros adicionales disponibles.

Consulte aquí la publicación científica.