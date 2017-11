Cinco años vetado: publican en Australia impactante video de caza de ballenas

Tras una larga batalla con el Gobierno australiano, la organización ecologista Sea Shepherd publicó este martes un impactante video en el que se ve a pescadores japoneses cazando ballenas con arpón en el océano Antártico.

Filmadas en 2008 por equipos de las aduanas a bordo de un patrullero australiano, las imágenes muestran a balleneros japoneses pescando en aguas antárticas y sacando cadáveres de ballenas de un mar ensangrentado.

It's the footage they did not want you to see. Illegal Japanese whaling filmed by the Australian Government in Antarctica released tomorrow! Visit https://t.co/ETlixOw24x from 9am AEDT! #333 pic.twitter.com/JrDxIB2zId

— Sea Shepherd Aust. (@SeaShepherd_Aus) 27 de noviembre de 2017