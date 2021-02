Colombia cuenta con guía para no afectar los ecosistemas al construir carreteras

El primer piloto de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial se está implementando en el departamento del Guaviare, el segundo departamento más deforestado en el país.

En Colombia se publicó los ‘Lineamientos de Infraestructura Verde Vial’, una guía en la que se incluyen varias recomendaciones ambientales, sociales y de ingeniería para que los planes, programas y proyectos de construcción de carreteras en Colombia se desarrollen sin perjudicar los bosques y su biodiversidad, principalmente en la Amazonia, en donde se registran altas tasas de deforestación. (Lea: La deforestación en Meta, Guaviare y Caquetá está fuera de control)

Por medio de esta herramienta se busca prevenir, mitigar y corregir posibles impactos negativos indirectos y directos para los ecosistemas y las personas. Además, por primera vez, tendrá en cuenta factores como el cambio climático y cómo optimizar el manejo de materiales durante la ejecución de los proyectos, lo que disminuye los costos de construcción y mantenimiento de carreteras.

Esta guía, que contó con el apoyo técnico de WWF Colombia y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), también tiene como propósito evitar conflictos sociales asociados a los proyectos de infraestructura vial, principalmente los que están relacionados con el uso de la tierra, y afianzar la participación social y la gobernanza de las comunidades locales.

“Se plantean mecanismos que faciliten la participación local en las propuestas de desarrollo y ordenamiento, entre ellos, los Planes Veredales de Desarrollo Sostenible; así como la divulgación de información para las comunidades sobre impactos ambientales, conflictos sociales y oportunidades que ofrecen los proyectos de infraestructura de transporte sostenible, con el fin de fortalecer los canales permanentes de comunicación entre las comunidades y entidades del Estado”, explica WWF en un comunicado. (Puede leer: Se expande la deforestación en los parques nacionales de la Amazonia colombiana)

Guaviare será el departamento piloto de este proyecto por ser uno de los más afectados por la deforestación. Sumó 24.330 hectáreas deforestadas, según el más último reporte anual del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Además, en las últimas décadas, la construcción de carreteras ha sido uno de los principales motores de deforestación en la Amazonia colombiana, de acuerdo con datos publicados por el Ideam. De 2005 a 2015, el 43% de la pérdida de bosque en la Amazonia se ubicó a menos de 1 km de una carretera, según la Caracterización de las principales causas y agentes de la deforestación a nivel nacional del período 2005-2015, del Ideam.

El piloto, que se empleará en la vía San José - Calamar, ubicada en el departamento del Guaviare, contará con el apoyo de la Fundación Moore, WWF Colombia y FCDS. “La idea es que este piloto genere información técnica para considerar las principales variables ambientales, sociales y económicas aplicables, reducir al mínimo los riesgos y evaluar el proceso de toma de decisiones, con el fin de que estos criterios puedan ser replicables en todo el país”, añade la ONG. (Le puede interesar: La deforestación en Serranía de La Lindosa afecta diversidad acuática)

Mauricio Cabrera, asesor en relaciones de gobierno y asuntos Internacionales de WWF Colombia, explica que “la construcción de estas vías puede dar paso a otras amenazas para los ecosistemas como la explotación no controlada de recursos naturales como madera o minerales; además de proporcionar accesos a zonas anteriormente no intervenidas, acelerando el establecimiento de asentamientos humanos no planificados”.

La guía fue publicada esta semana y fue presentada por el presidente Iván Duque, quien estuvo en compañía de Ángela María Orozco, ministra de Transporte, y Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.