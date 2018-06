¿Comería pescado de plástico? Un video advierte sobre la contaminación en los océanos

- Redacción Vivir

Según el Foro Económico Mundial, en el océano habrá más kilo de plástico que peces para 2050. Un creativo video viral difundido el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 31 de mayo, toca el tema.

El vídeo fue difundido por Centro de Recursos del Agua (CREA), y realizado por la agencia de publicidad barcelona Piece of Cake.

En las redes suma casi ocho millones de reproducciones si sumamos las de Twitter y Facebook,

"Es una cifra impresionante. Queríamos crear conciencia contra el uso de plásticos. Si no empezamos a utilizarlos menos, el ecosistema no será sostenible", dijo la portavoz de CREA, María Pi Maymó, al portal español Verne. (Lea también: La isla de plástico del Pacífico crece y ya tiene el tamaño de Francia, España y Alemania)

Estas son las ideas para hacerse más responsable del plástico que usa y que va a parar a los océanos, según la asociación francesa No plastic in my sea, reseñado por Verne:

-Hacer la compra con una bolsa reutilizable en vez de una de plástico.

-Usar jabón en pastilla en vez del líquido.

-Beber agua de grifo en cantimplora en vez de botella de plástico.

-Comprar productos al granel en vez de envasados en plástico.

-Escoger materias naturales para evitar así las microfibras plásticas que acaban en el agua.

-Beber en un vaso de agua y una taza de café reutilizables y descartar los de plástico.

-Comer en una vajilla convencional y no una desechable.

-No utilizar ni pajitas para beber ni globos inflables.

-Y, si finalmente se utiliza plástico, se separa para reciclar.

Uno de los casos más dramáticos de plástico en los océanos son las islas de plástico en los océanos Pacífico y Atlántico.

El vasto vertedero de desechos plásticos que se arremolina en el Océano Pacífico crece deprisa y abarca más que Francia, Alemania y España combinados, mucho más grande de lo que se temía anteriormente.



Un total de 1.8 billones de piezas de plástico que pesan 80.000 toneladas métricas se encuentran actualmente a flote en un área conocida como el Gran Parche de Basura del Pacífico, y está empeorando rápidamente.(Lea también: Descubren otra isla de plástico en el océano Pacífico)

Estas son las principales conclusiones de un esfuerzo de mapeo de tres años realizado por un equipo internacional de científicos afiliados a The Ocean Cleanup Foundation, seis universidades y una compañía de sensores aéreos. Sus hallazgos fueron publicados este jueves en la revista Scientific Reports.



El Great Pacific Garbage Patch (GPGP), ubicado a medio camino entre Hawai y California, es la mayor zona de acumulación de plásticos oceánicos en la Tierra. Convencionalmente, los investigadores han usado redes simples, de malla fina, típicamente de menos de un metro de tamaño, en un intento de cuantificar el problema. (Vea acá: Buscan que ONU reconozca “isla de plástico” como país)