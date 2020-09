Convocan movilización en defensa del Páramo de Santurbán

El Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán convocó una caravana en Bucaramanga para este viernes 11 de septiembre. La Alcaldía apoya.

El Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán convocó a la ciudadanía a asistir a una caravana para rechazar la posibilidad de la minería a gran escala en el Páramo de Santurbán. La Alcaldía de Bucaramanga, en cabeza de Juan Carlos Cárdenas, apoyó la iniciativa.

Nos hemos reunido con el @ComiteSanturban para ratificar el apoyo y respaldo con la Caravana por #Santurbán, este 11 de Sep. a las 2 p.m. Recorreremos cívicamente la ciudad solicitando al Gobierno Nacional negar la licencia de explotación minera en nuestro Páramo. #SomosSanturbán pic.twitter.com/0FSYLb3fWP — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) September 8, 2020

El Comité dijo que hacía dos exigencias: que se niegue la licencia ambiental a la empresa árabe Minesa y declarar las zonas de alta montaña (bosques altoandinos y páramos) y sus fuentes hídricas zonas de exclusión de Megamineria.

Las marchas de 2011 fueron multitudinarias, pero por la coyuntura de la pandemia no será posible. De acuerdo con el alcalde Cárdenas, los participantes deberán inscribirse en un link antes de la movilización y se moverán en bicicleta o en carro. “Los protocolos de bioseguridad los vamos a usar todos, nadie se puede bajar de sus carros , el uso de tapabocas es obligatorio no se permiten las aglomeraciones”, dijo el alcalde.

De acuerdo con El Tiempo, la caravana saldrá a las 2 de la tarde del estadio Alfonso López de Bucaramanga, tomará la carrera 33 hasta la calle 36 en donde bajarán hasta la carrera 15. Luego la marcha se enruta hasta la Alcaldía Municipal de Bucaramanga buscando la novena para salir por el viaducto Provincial y entrar a Real de Minas en dónde pasarán por el parque de Las Cigarras. Tomarán la calle 56 hasta la carrera 27 buscando llegar a la Puerta del sol en dónde harán una tercera parada para un acto cultural y simbólico; por último, se llega al Centro Comercial Cacique.

La semana pasada, en cumplimiento del Auto del 15 de mayo de 2020, dictado por el Tribunal Administrativo de Santander, el Ministerio de Ambiente iniciará el próximo viernes 4 de septiembre una mesa de trabajo con las comunidades del páramo de Santurbán quienes están esperando desde hace meses la delimitación que definirá en dónde empieza y termina el territorio. Una decisión fundamental para los protectores del ecosistema.

“La realización de mesas de trabajo se constituirán en un valor agregado al proceso para profundizar en detalles técnicos y jurídicos y atender las inquietudes frente a la propuesta integrada presentada por el Ministerio y entregada a cada uno de los 40 municipios que hacen parte de este proceso”, señaló el Ministerio de Ambiente a través de un comunicado de prensa.

Según Minambiente, esta será la primera de tres mesas de trabajo acordadas con la comunidad del municipio de Vetas, en Santander. De igual forma, la cartera de ambiente reiteró que estos espacios, que serán virtuales y transmitidos a través de Youtube, no reemplazan las mesas técnicas ni las Reuniones de Concertación que deberán ser presenciales y con amplia participación de las comunidades del territorio.

Por otro lado, el debate sobre el páramo de Santurbán volvió a la agenda pública en julio por cuenta de las declaraciones de la viceministra de Minas y Energía, Carolina Rojas. El pasado 25 de julio en una entrevista televisada, incomodaron a santandereanos, nortesantandereanos y defensores del páramo de Santurbán. Muchos temen que se aproveche la pandemia para avanzar en proyectos megamineros que el Gobierno muestra ahora como una “solución a la crisis”.

Al referirse al proyecto megaminero que adelanta la multinacional Minesa en la provincia de Soto Norte (Santander), en las inmediaciones del páramo de Santurbán, la viceministra aseguró que “el Gobierno colombiano quiere promover una minería con todos los estándares” y que “las autoridades ambientales tomarán todas las medidas de revisión para asegurar que ese proyecto se haga con estos estándares, y que podamos aprovechar el recurso natural que está ahí y puede ayudar a la recuperación sostenible de todos los colombianos”. Lea: ¿Por qué se volvió a encender el debate sobre Santurbán?

Lo problemático de las afirmaciones fue que, por más de que el proyecto megaminero se encuentre en “etapas avanzadas de licenciamiento ambiental”, como afirmó Rojas, todavía está siendo evaluado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que será la encargada de decidir si el proyecto tiene luz verde o no. Además, el Ministerio de Ambiente aún no ha concluido el proceso de delimitación que define en dónde empieza y termina el páramo de Santurbán. Entre otras, este mes renunció el ahora ex director de la ANLA, Rodrigo Suárez. Quien llegue a la entidad tendrá la difícil responsabilidad de otorgar o no la polémica licencia.