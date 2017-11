Primer páramo en delimitarse a una escala más detallada en el 2014

Corte Constitucional tumba delimitación de páramo de Santurbán

Redacción Medio ambiente

Según el alto tribunal no se tuvo en cuenta a la comunidad a la hora de delimitar el páramo. Dio el plazo de un año para consultar a la población y emitir una nueva resolución. Algunos títulos mineros podrían quedar en incertidumbre.

Si hay alguna población a la que le ha tocado vivir toda la incertidumbre que significa vivir en un páramo en Colombia, esa es la población de Santurbán. Además de que en el 2014 se convirtió en el primer páramo en ser delimitado a una escala más detalla, está región también se ha convertido en un escenario de conflicto entre los defensores del agua e intereses mineros. Primero fue con el proyecto Angostura de la canadiense Eco Gold, cuyos títulos mineros fueron suspendidos después de que la Corte recalcara que en páramo no se podía hacer actividad minera.

Después vino el proyecto Minesa SA. Un título minero que, a pesar de no encontrarse por encima de la línea de páramo, ha despertado la alarma de las personas que viven en la zona por los supuestos riesgos que podría representar para el suministro de agua de quienes viven montaña abajo. A pesar de que la disputa viene desde hace algún tiempo, se volvió a prender en septiembre de este año después de que se conociera que Minesa ya había solicitado la licencia ambiental ante la Anla. La pregunta sobre hasta dónde se puede decir que un ecosistema, siempre tan complejo, es páramo o no, se volvió a abrir. (Lea: Nuevo proyecto minero se avecina en Santurbán)

Es así como hoy, según informó Noticias Caracol, la Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia que se podría convertir en una ficha clave en esta disputa. En el fallo la Corte advierte que la resolución que delimitó el páramo no es válida, pues “el Ministerio de Medio Ambiente no efectuó una convocatoria pública y abierta para entablar un diálogo con la comunidad”. En otras palabras, no se tuvo en cuenta a la población que lo habita a la hora de hacer la delimitación del páramo.

Por esta razón el alto tribunal decidió derogar esta delimitación con la condición de que, en el plazo máximo de un año, se deberá hacer un nuevo proceso de delimitación que incluya a la comunidad. Igualmente, según Caracol Televisión, se le ordenó al Ministerio de Ambiente “iniciar un proceso de restauración y descontaminación de las áreas del Páramo de Santurbán en coordinación con el Ministerio de Minas.

Ante la sorpresa de este fallo, ya son algunos los expertos que han hecho pública su opinión en Twitter. Por ejemplo, Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, trinó “Se cae delimitación de Santurbán por “falta de consulta”. Posmodernidad total: ahora la gente definirá la temperatura participativamente?”.

Lo cierto es que aún parece ser mucho lo que hay en disputa en este ecosistema que, según la delimitación que acaba de tumbar la Corte, abarcaba unas 98.954 hectáreas.