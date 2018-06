¿Cuántos animales nacen al día en el mundo?

- Redacción Vivir

Un programa de la BBC dedicado a contextualizar cifras hizo este ejercicio de cálculo. Hasta que conozcamos los hábitos reproductivos de todas las especies del Planeta Tierra no habrá una respuesta contundente, pero sí hay aproximados.

En el programa radial More or Less, de la BBC, es un espacio dedicado a darle contexto a las cifras que parecen moldear y definir nuestras vidas. En una ocasión, un escucha hizo una pregunta interesante: ¿cuántos animales nacen al día?

La explicación que entregaron los productores del programa es curiosa. Primero, habría que saber qué entendemos por animal. Según la RAE, un animal es un ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso.

Hay entonces mamíferos y no mamíferos, vertebrados e invertebrados, animales que ponen huevos y animales que tienen partos.

Para escalar la pregunta, More or Less toma como ejemplo los conejos, conocidos por su capacidad de reproducción. Un conejo en promedio puede tener 7 camadas, de tres a siete crías cada una.

Si cada hembra conejo tuviera siete camadas se cinco cada una, había 1’917.808 conejos por día. Por desgracia, hay una alta tasa de mortalidad entre los conejos recién nacidos, por lo que la mayoría no alcanzará la madurez.

Los productores ponen un ejemplo al extremo opuesto: el pingüino Humboldt, que vive en las costas de Chile y Perú. Estos ponen huevos, generalmente dos a la vez, y por lo general lo hacen solo un par de veces al año. No todos los huevos sobreviven a la incubación, pero según calcularon, pueden nacer unos 14.400 de estos pingüinos al año (40 al día), basados en la población total conocida. Esta especie está declarada “en vía de extinción” en el Libro Rojo de Especies amenazadas de la UICN. Si se compara esta cifra con las especies que no están amenazadas, los números cambian. (Lea también: Proteger al pez loro, clave para proteger los corales de Providencia)

Abejas (solo en el Reino Unido), pueden nacer 370 millones al día (una sola abeja reina puede poner 1.500 huevos o más en un día), a la vez que 62.000 pollos de engorde, según los cálculos de la FAO.

Claro que estos son “cálculos alegres”. Monika Bohm, del Instituto de Zoología del Zoológico de Londres, le dijo a la BBC que cree imposible contar los animales que nacen porque todavía no tenemos una claridad sobre los hábitos reproductivos de la mayoría de especies.

El profesor Axel Rossberg, de la Universidad Queen Mary, aventura una respuesta a la pregunta del oyente: “las especies que pesan una milésima de otra son típicamente mil veces más abundantes. Lo que significa que hay más abejas que elefantes, más cochinillas que puercoespines y más hormigas que osos hormigueros. Uno de los animales más abundantes del planeta es el nematodo, que también se conoce como lombriz intestinal. Hay tres millones de nematodos por metro cuadrado de tierra en el Planeta Tierra”.

Una de las especies de nematodo más estudiada es la Caenorhabditis Elegans, que pone cinco huevos cada hora. “Si observamos las proporciones de estabilidad de las poblaciones, podemos asumir que uno de cada 100 huevos eclosionará”.

Entonces: tres millones de nematodo por metro cuadrado, por 24 horas al día, cinco huevos por hora y una tasa de eclosión del 1% (1 de cada 100), multiplicado por el número de metros cuadrados en el Planeta Tierra, que se calcula en 150 billones de metros cuadrados (150.000.000.000.000), “nos dará un total de 600 quintillones (600.000.000.000.000.000.000) de nematodos nacidos al día”. Eso sin tener en cuenta los nematodos que viven en el agua.

Se cree que hay alrededor de 7,7 millones de especies conocidas de animales en el planeta y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estima que tanto como el 95% del océano y el 99% del fondo del océano han quedado sin explorar.

Entonces, hasta que sepamos y hayamos estudiado todas las especies en la Tierra, esta pregunta permanecerá sin resolver. Pero por el momento, sabemos que más de 600 quintillones de animales nacen al día en el Planeta Tierra.