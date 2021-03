Descubren tres nuevas especies de orquídeas en dos Parques Nacionales Naturales

Se trata de tres especies nuevas para la ciencia del género Epidendrum, de la familia de las orquídeas, encontradas en el pacífico colombiano, en los Parques Nacionales Naturales Munchique y Farallones de Cali.

Parques Nacionales Naturales informó este viernes que, en el pacífico colombiano, en los PNN Munchique y Farallones de Cali, fueron descubiertas tres especies del género Epidendrum: la Epidendrum acuminatisepalum, en Munchique, y las Epidendrum aurimurinus y Epidendrum medusichilum en Farallones de Cali. (Le recomendamos: Vampyressa voragine, nueva especie descrita para Colombia)

Los reportes de estas tres especies nuevas para la ciencia fueron realizados por el biólogo Robinson Galindo Tarazona, Director Territorial Pacífico de Parques Nacionales, junto con Eric Hágsater y Elizabeth Santiago, del Herbario de la Asociación Mexicana de Orquideología.

“Este género crece sobre los tallos de los árboles y se distribuye desde Estados Unidos hasta Argentina y Bolivia, así como en las islas del Caribe, cuenta con unas 1630 especies, de las cuales aproximadamente 512 se encuentran en nuestro país”, aseguran desde la entidad. (Le puede interesar: “Los grandes deforestadores son grandes acaparadores de tierra”: entrevista a Minambiente Carlos Correa)

La Orquídea Epidendrum acuminatisepalum fue descubierta en el sector de la Romelia del Parque Munchique, en el municipio de El Tambo, Cauca, en una visita de campo. Este sitio se encuentra en una zona altoandina sobre los 2750 msnm. El nombre que le dieron se debe a que los sépalos de su flor son agudos en sus partes terminales.

Por su parte, la orquídea Epidendrum aurimurinus, que fue descubierta en el Parque Farallones de Cali, fue encontrada en las minas del Socorro (municipio de Cali), sobre los 3200 msnm, durante un recorrido de control efectuado por el personal del Parque con el apoyo del Batallón de Alta Montaña. Este sector, que posee un gran valor ecológico por tener ecosistema de páramo, también se ve amenazado permanentemente por la extracción ilegal de oro. “Sin embargo, este tipo de hallazgo resalta la labor que desempeñan los guardaparques de Farallones de Cali”, aseguran desde Parques Nacionales. El nombre de esta especie se debe a que una parte de la flor se parece a las orejas de un ratón.

Finalmente, la orquídea Epidendrum medusichilum fue descubierta en el sector del km 56 del Parque Farallones, municipio de Dagua, Valle del Cauca, y su nombre se debe a que el labio parece una medusa en forma invertida.

Cabe mencionar que las orquídeas son unas de las familias más diversas y evolucionadas de las plantas con flores. Su capacidad de adaptación les ha permitido existir en casi todo tipo de ecosistemas y son indicadoras del buen estado de salud de los bosques. Sin embargo, la mayoría de las especies tienen polinizadores específicos, por lo cual se requiere esfuerzos importantes para mantener sus hábitats conservados, y la mayoría requieren sitios húmedos para su permanencia.

El descubrimiento de estas especies ya fue publicado en The Genus Epidendrum part 14, fascicle 18(1), Icones Orchidacearum “Species new & Old in Epidendrum”, medio reconocido a nivel mundial para este el género en mención.