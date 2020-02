Desde este lunes arranca el pico y placa ambiental en Medellín

* Redacción Medioambiente

El viernes de la semana pasada se registró un deterioro en la calidad del aire del Valle de Aburrá. El monitoreo que realiza el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (Siata) registró alertas en seis de las 22 estaciones ubicadas en distintos puntos de Medellín. Los indicadores, que marcaron niveles amarillos y naranjas, se refieren a una concentración de material particulado mayor de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Tal contaminación, que afecta en mayor medida a menores, mujeres embarazadas y adultos mayores, llevó a que las autoridades adelantaran el pico y placa ambiental planeado desde la próxima semana. Desde hoy funcionará el estado de prevención, hasta el 4 de abril. (Lea: Registran temperatura récord en la Antártida)

Se trata de una serie de restricciones en cuanto a la circulación de vehículos y motocicletas con ciertas placas dictadas por la Alcaldía de Medellín. En el caso de los lunes, por ejemplo, los particulares, camiones y volquetas con matrículas terminadas en 8-9-0-1 y motos de 2 y 4 tiempos con placas que empiezan por 0 y 1 no podrán moverse entre las 7:00 a.m. Y las 8:30 y en la tarde de 5:30 a 7:00 de la noche. Para los caminones, específicamente aquellos con matrícula anterior a 2009, su circulación estará restringida desde las 5:00 a.m.

Atención: El próximo lunes 10 de Febrero comienza el estado de prevención con el objetivo de proteger la salud de todos los medellinenses. pic.twitter.com/OLjQP5auGQ — Esteban Restrepo (@estebanrestre) February 9, 2020

Se estima que el estado de prevención, el cual suele aplicar entre febrero y abril en la capital antioqueña, disminuya las alertas en cuanto a la calidad del aire. Una contaminación potenciada por cambios en el clima, pasando de una temporada seca en la se producen incendios forestales a una de lluvias donde se elevan riesgos de subidas en el cauce de ríos e inundaciones. Hay que tener en cuenta que estos factores, sumados a los gases producidos en la ciudad, crean contaminantes que por la geografía de la ciudad quedan suspendidos afectando la salud de sus habitantes.