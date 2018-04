El artista que da un tour por los aires más contaminados del mundo

Normalmente, los habitantes de las grandes ciudades contaminadas no se dan cuenta de la pésima calidad del aire que respiran hasta que visitan otros lugares más limpios. Es el caso de los bogotanos, que respiran el aire más contaminado del país, aunque el alcalde Enrique Peñalosa asegure que es “simplemente polvo”. (Puede interesarle: Científicos analizaron durante un año el aire “enfermo” de Bogotá)

Buscando concientizar sobre los efectos que tiene el aire contaminado, el artista plástico Michael Pinsky montó su instalación más reciente: cinco gigantescos domos plásticos en los que reproduce la calidad, el olor y la densidad del aire de algunas de las ciudades menos y más contaminadas sobre la faz de la tierra.

Today is #EarthDay2018. Visit @PinskyMichael #pollutionpods @SomersetHouse and experience what we are doing to our planet. You might even get inspired to build your own dome. #domedone https://t.co/yi8ePvzsJc pic.twitter.com/E4FGzema8S