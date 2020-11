El ave endémica que pudo haberse extinguido con el Huracán Iota

Un investigador advierte sobre la posible extinción del Vireo de Providencia, un ave endémica de esta isla que pudo haberse extinto gracias al paso del Huracán Iota (Categoría 5), hace una semana.

Ráfagas de vientos de hasta 200 kilómetros de velocidad, o más, vivieron los residentes y turistas en Providencia. Los baños y varios recintos fueron su salvación, ¿pero un ave de unos 10 centímetros de largo podría haber resistido los embates del huracán Iota, categoría 5?

El Vireo crassirostris o el Verderón Piquigrueso o el Vireo de Providencia, nombres de esta ave que ya se encontraba en peligro de extinción, vivió el paso del huracán, el cual podría haberla extinguido.

A su ya vulnerable situación debido a ser endémica de una isla tan pequeña como Providencia, ahora vivió la furia de este fenómeno natural. Su extinción o no, se conocerá cuando los investigadores regresen a estudiar la situación de esta ave.

Luis Miguel Renjifo Martínez, vicerrector de Investigación y profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, alerta sobre la posible extinción del ave e invita las autoridades a considerar a evaluar sus poblaciones y a que cuando las condiciones mejoren, se pueda revisar lo que ocurrió con esta y otras especies. Además, insta a contemplar escenarios de ecoturismo que promuevan la protección de la flora y fauna y sirvan como alternativa económica para los isleños.

La Pontificia Universidad Javeriana y el Instituto Humboldt publicaron el segundo volumen del resultado de una investigación iniciada en el año 2008 en donde se documentan las aves en peligro de extinción que habitan las regiones de bosques húmedos del norte y oriente; los ecosistemas abiertos, secos, insulares y acuáticos; las montañas del Darién; y la Sierra Nevada de Santa Marta, en el territorio colombiano.

Según el Libro Rojo de Aves de Colombia, su dieta se compone principalmente de artrópodos (Buden 1992) que captura a alturas medias en zonas interiores del bosque, afectados por el huracán. Las preferencias alimentarias de la especie no descartan el consumo de frutos en algunas épocas del año, pero no se tienen registros documentados para la Isla de Providencia. Esta especie se encuentra en áreas del PNN Old Providence McBean Lagoon, así como del Parque Regional The Peak.

Aunque Vireo crassirostris es quizás la especie más abundante en las islas de Providencia y Santa Catalina, no existen estimativos poblacionales precisos para esta especie en estas islas oceánicas colombianas. Y aunque no estaba catalogada bajo ningún tipo de amenaza (dado que nadie la cazaba para alimento, ornamentación o deporte) el huracán pudo haber dañado tanto su hábitat que es demasiado difícil su supervivencia.

Los modelos, estimaciones de tamaños poblacionales y tasas de cambio fueron desarrollados por los autores principales de la obra y las evaluaciones de riesgo de extinción estuvieron a cargo del primer autor y si desea saber más sobre esta ave y su situación de riesgo, consulte el Libro Rojo de Aves de Colombia, Tomo II, y la podrá conocer desde la página 329 a la 333.