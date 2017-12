El cambio climático triplicará los refugiados hacia Europa

Redacción VIVIR

“Los inmigrantes que soliciten asilo en la Unión Europea casi triplicarán el promedio de los últimos 15 años para el año 2011 si las emisiones de carbono continúan en su camino actual”. Así concluyó un estudio publicado en la revista Science, que sugiere que las aplicaciones de asilo responden a cambios en la temperatura global.

En términos generales, el estudio sugiere que reducir las emisiones de carbono podría contribuir parcialmente la migración, pero incluso en un escenario optimista, Europa podría ver que por lo menos una cuarta parte de las solicitudes de asilo.

Schlenker y el co autor del estudio Anouch Missirian examinaron las solicitudes de asilo presentadas de personas de 103 países en el pasado reciente, entre 2000 y 2014, y lo compararon con las variaciones en las temperaturas de los países de origen de los solicitantes, unas 351.000 por año. De acuerdo con sus hallazgos, si la temperatura de la región agrícola de cada país se desviaba de los 20°, aumentaba la probabilidad de que las personas se refugiaran en países del exterior.

La explicación a esta diáspora es que los cultivos crecen mejor a una temperatura promedio de 20°C. “No es sorprendente que las temperaturas más altas que las normales incrementen las solicitudes de asilo en lugares más cálidos, como Irak y Pakistán, y los reducen en lugares más fríos como Serbia y Perú”, dijo el autor del estudio a EuropaPress.

De acuerdo con las predicciones de los investigadores, las solicitudes de asilo en la Unión Europea para fines de siglo aumentarán en un 28% (98.0000 solicitudes de asilo adicionales por año) si las temperaturas globales aumentan 1.8°C para 2100, que es la temperatura calculada por casi la mitrad de los modelos de cambio climático.

Por otro lado, si las emisiones de carbono continúan al ritmo actual, las temperaturas globales podrían aumentar entre 2.6°C y 4.8°C, y las solicitudes de asilo podrían aumentar en un 188%, lo que se traducirá en 660.000 solicitudes adicionales al año.

Las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, junto con los recientes aumentos de la migración en el Mar Mediterráneo, han puesto de relieve la necesidad de comprender mejor los posibles efectos del cambio climático en la migración humana, en particular, a través de las fronteras nacionales.

El Acuerdo de París, firmado por la mayoría de naciones del mundo en 2015, se acordó reducir las emisiones de carbono para limitar el calentamiento global para 2100. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirarse del Acuerdo, a pesar de ser el segundo mayor emisor de carbono del mundo, después de China.

De acuerdo con Europa Press, otros estudios se han ocupado de investigar la relación entre migración y cambio climático. Un estudio publicado en 2011 en la revista Nature y conducido por Solomon Hsiang, estudiante de posgrado en SIPA, relacionó los ciclos de sequía del fenómeno de El Niño con el aumento de la violencia y la guerra a nivel mundial.

En 2015, un estudio de la Universidad de Columbia, publicado en “Proceedings of the National Academy of Sciences” concluyó que el cambio climático hizo que la sequía de Siria entre 2006 y 2010 sirvió de catalizador para el levantamiento de Siria en 2011. La guerra civil en ese país ha cobrado unas 500.000 vidas y ha forzado a 5.4 millones de sirios a huir hacia países como Alemania, el mayor receptor de refugiados en 2017.