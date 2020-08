El cortometraje con el que Extinction Rebellion alerta sobre la extinción masiva

La organización se unió a la popular actriz Naomi Harris para hacer un video animado que busca llamar la atención ante una inevitable crisis planetaria.

“Tú eres un maravilloso ser humano. Tú tienes el poder para realizar un gran cambio. Entonces escucha cuidadosamente: la extinción masiva ha comenzado y los humanos son responsables”.(Lea Renunció el director de la Anla)

Esas son las primeras frases que se escuchan en el cortometraje que acaba de lanzar el movimiento Extinction Rebellion en compañía de la popular actriz Naomi Harris, nominada al Oscar en 2016 por la película Moonlight. Con él buscan llamar la atención sobre la irreversible crisis planetaria.

“Tres cuartas partes de la tierra y dos terceras partes de los océanos se han visto afectados de manera negativa por la industria, las granjas y la sobrepesca” y han acelerado “la desaparición de la vida salvaje”, dice Harris en el video animado que ha sido titulado Extinction Emergency.

En el corto también hace un recuento de los principales problemas ambientales que hoy enfrenta el planeta. “Los pájaros y los insectos se encuentran al borde de la extinción”, señala en una parte. En otra hace énfasis en el cambio climático, la contaminación y el desperdicio de recursos.

Las imágenes presentadas por Extinction Rebellion, que se ha consolidado como un movimiento global que busca incidir para que tomen medidas que frenen la crisis ambiental, tendrán una segunda parte que será lanzada el 28 de agosto. Se llamará Why We Must Act Now (Por qué debemos actuar ahora) y será narrado por la actriz británica Keira Knightley, protagonista de Orgullo y prejuicio y Piratas del Caribe.

Este es el video: