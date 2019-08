El “fracking” y el empleo

none

Podría, por ejemplo, financiar plantaciones de árboles de maderas finas, como la caoba, que está en peligro de desaparición en el Chocó biogeográfico. Plantar una hectárea de árboles solo cuesta alrededor de $5 millones; con $5 billones no solo se podrían plantar cientos de miles de hectáreas, sino establecer viveros permanentes y mantener las plantaciones, proporcionando empleo digno y estableciendo una nueva industria que fuera alternativa digna al narcotráfico, que ha convertido en un infierno a Tumaco.