El humo de los incendios en la Amazonía comienza a cubrir el hemisferio sur

Este año se han registrado más de 70,000 incendios en la Amazonia de Brasil. El número récord de incendios que están arrasando con la selva podría ser parte de un escenario catastrófico. El primer efecto visible de los incendios ya se siente en ciudades como Sao Paulo, en donde el lunes oscureció a las tres de la tarde producto de la humareda.

De acuerdo con el portal de monitoreo europeo del clima, Severe Weather, los incendios forestales generalizados en todo el área del Amazonas ocurren cada año, a medida que la región entra en su estación seca.

Muchos de los incendios forestales son iniciados artificialmente por los locales, con la intención de quemar los bosques para crear terrenos abiertos para la agricultura. Sin embargo, este año los incendios forestales son muy grandes y se extienden lo suficiente como para que se vea humo desde el espacio. A continuación hay dos imágenes de las imágenes satelitales MODIS de la NASA que muestran los incendios forestales y el humo a gran escala.



El fuego produce tanto humo (y monóxido de carbono - CO) que se puede rastrear mientras rodea el hemisferio sur. Según ese portal, en algunas regiones cercanas a las fuentes de humo, las concentraciones son lo suficientemente altas como para oscurecer los cielos durante el día y pueden causar problemas respiratorios, especialmente en niños y personas mayores.

Cabe agregar que la selva amazónica proporciona el 20% del oxígeno del mundo, pero su destrucción podría causar que no solo deje de ayudar al planeta, sino que también comience a liberar carbono y empeore el cambio climático. En este momento, la Amazonía de Brasil ha sido deforestada en un 17%. Si alcanza el 20%, podría dar lugar a un ciclo de retroalimentación, que secaría los árboles, dejándolos incapaces de absorber tanto carbono y mucho más inflamables y con mayor probabilidad de propagar incendios.

Esta fue la conclusión a la que llegaron los científicos Carlos Nobre (autoridad mundial en meteorología) y el biólogo Thomas Lovejoy (el llamado "padrino de la biodiversidad"). En 2018, publicaron un artículo en la revista Science Advances que advertía que si el clima cambia -por la deforestación o el calentamiento global- existe el riesgo de que más del 50% de la selva amazónica derive a un paisaje degradado de baja biodiversidad, tipo sabana.

Según el portal TechReview, un estudio de 2011 dirigido por científicos de la NASA encontró que la biomasa de carbono en el Amazonas generalmente oscilaba entre 125 y más de 200 toneladas métricas por hectárea. Si las tasas de deforestación en la Amazonía brasileña volvieran al pico de 2004, un escenario probable bajo el gobierno de Bolsonaro, podría aumentar las emisiones anuales a casi 3 mil millones de toneladas métricas durante su mandato, en el extremo superior de ese rango. Eso es casi la mitad de las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero de los Estados Unidos, que alcanzaron los 6.500 millones de toneladas en 2016.

Este gráfico interactivo fue producido por Severe Weather a partir de datos de la NASA, y muestra el movimiento del humo a través de países como Bolivia, Paraguay, Brasil, y el extremo sur de Colombia.

"Más de un tercio de todas las especies del mundo viven en la selva amazónica", informó la Agencia Espacial Europea en 2017. "A diferencia de otros bosques, las selvas tropicales tienen dificultades para volver a crecer después de ser destruidas y, debido a su composición, sus suelos no están adecuado para uso agrícola a largo plazo ". A los incendios de la Amazonia se suman las quemas en Rusia, Groenlandia y Alaska se han quemado, generando enormes cantidades de humo.

Agosto es una época particularmente intensa para los incendios. África también está experimentado incendios, de acuerdo con las observaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

An animation showing the area from October 2015 to now. You can see more and more #deforested land turned into agricultural fields with burns every now and then. Each of those burns also bears the risk to turn into an uncontrolled #wildfire burning even more forest. 4/5 pic.twitter.com/Z4FQfd2k0W