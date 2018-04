El lugar más biodiverso del planeta está en peligro

El Triángulo de Coral es un área marítima que se encuentra ubicada en seis países. Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Islas Filipinas, Islas Salomón y Timor Oriental tienen un pedazo de lo que los científicos han calificado como el lugar más biodiverso del planeta. ¿La razón? Allí viven el 76% de las especies de coral que se conocen y seis de las siete especies de tortugas marinas registradas. Además, hay de 2 mil especies de peces de arrecife.

Sin embargo, un grupo de investigadores acaba de dar una mala noticia. En un artículo publicado en la revista Science of the Total Environment ocho científicos, dirigidos por Richard Unsworth, del Departamento de Biociencias de la Universidad de Swansea (Reino Unido), advierten que algo no está bien en ese ecosistema. Sus cálculos sugieren que el Triángulo de Coral está perdiendo un recurso marino esencial: las praderas marinas.

En palabras simples, estas praderas son unos hábitats que se encuentran al interior del mar y en lugares costeros poco profundos. Son vitales porque son una fuente de alimento para muchos animales. También actúan como una zona de refugio. Si se acaban, se pondría en riesgo, por ejemplo, el recurso pesquero del que viven muchas personas de Asia y Oceanía. Para ser exactos, se calcula que la subsistencia de cerca de 126 millones de seres humanos depende de este ecosistema.

“Nuestra investigación está registrando por primera vez cómo un área del mundo tan crucialmente importante para su biodiversidad está perdiendo rápidamente un recurso marino clave”, la dijo al diario ABC de España Unsworth.

“Esta pérdida de pastos marinos es un problema terrible, ya que los hábitats en Indonesia tienen una gran importancia para el suministro diario de alimentos y medios de vida generales. Sin pastos marinos como hábitat pesquero, muchas personas en Indonesia no podrían alimentar a sus familias a diario”, advirtió.

Las razones por las que esto está sucediendo son diversas. Entre ellas, de acuerdo con estos expertos, se encuentra el cultivo de algas marinas, la deforestación en varios de los países en los que está el Triángulo de Coral y el intenso desarrollo costero. La degradación de las riberas de los ríos que desembocan en el océano también está perjudicando la supervivencia de esta área.