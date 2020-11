El nuevo camino político que estarían por tomar los indígenas del Cauca

Aunque aún no se ha oficializado nada, se espera que el próximo 25 de noviembre las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hablen de lo que sería la supuesta separación con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Aunque aún no se ha publicado la noticia de manera oficial, en los últimos días se ha corrido la voz de lo que sería la división del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Una decisión fundamental en la toma de dirigencia política y organización de los pueblos indígenas del país.

Fuentes cercanas al CRIC aseguraron a El Espectador que es un tema del que que se hablará oficialmente el próximo 25 de noviembre en una rueda de prensa que se llevará a cabo en las horas de la mañana. Allí, las autoridades explicarán no solo las causas de lo que sería la decisión, sino el nuevo camino político que tomaría el Consejo regional de indígenas del Cauca. Por ahora, en una conversación informal, una fuente aseguró a este diario que se trata de una nueva organización, “no es como están diciendo que nosotros nos estamos dividiendo, no es eso. No es en esos términos, por eso preferimos dar la información formal el próximo miércoles”, señaló.

El día 25 de noviembre, de igual forma, se realizará la inauguración de un espacio denominado como la Casa de Pensamiento del CRIC Nacional, un lugar en el que se espera que se genere la construcción de “un procesos político y organizativo” y que “significa el camino recorrido y el camino que debemos construir junto a los demás Pueblos Indígenas a nivel nacional”, según un comunicado publicado en la página oficial de la organización.

Aunque diferentes fuentes cercanas a las organizaciones indígenas se negaron a dar declaraciones oficiales del tema, hasta el momento todas las comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca se han referido a un mensaje de unidad. “(..) La consejería, las autoridades y la comisión que ha venido en nombre del Consejo Regional Indígena del Cauca, vamos a dar una explicación sobre todo el ejercicio y el proceso que se ha venido haciendo en el departamento del Cauca, frente al cumplimiento del décimo quinto mandato del CRIC en cuanto a que se proyectará y se definirá el proceso del CRIC Nacional, vamos a dejar sentada nuestra decisión, nuestro planteamiento y por supuesto las demás regionales van a estar muy pendientes, muy atentas del informe y en consecuencia ya miraríamos los mecanismos y la forma de seguir coordinando con las demás regionales, pues vamos a seguir apoyando, vamos a seguir haciendo un acompañamiento a las autoridades y a los pueblos de los otros departamentos del país que así lo requieran”, señaló Giovanny Yules, dinamizador político, el pasado 20 de noviembre en el marco de la Macro Occidente.