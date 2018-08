Funciona desde 2016 en el Canal del Dique

El primer fondo de agua para proteger manglares

Maria Paula Rubiano

Un nuevo proyecto, liderado por The Nature Conservancy, quiere cambiar la vida de los pueblos que ven pasar el agua potable de Cartagena y al mismo tiempo sufren de sed. Sin embargo, falta compromiso para hacerlo realidad.

El 11 de marzo de este año, de San Onofre (Sucre) salieron dos lanchas cargadas de tarjetones, cajas y puestos de votación todavía doblados. Casi dos horas más tarde se acercaron a la orilla del corregimiento de Bocacerrada, un pueblito perdido entre los manglares del Canal del Dique y el Santuario de Flora y Fauna El Corchal. Allí los esperaba buena parte del corregimiento, que, en lugar de ayudarlos a desembarcar, se lo prohibió. Esta vez, dijeron, no ayudaremos a escoger a los políticos que van a olvidarnos cuando estén sentados en las cómodas sillas del Congreso.

Bocacerrada se cansó, titularon los medios. Y no es para menos. El pueblo se cae a pedazos: la iglesia no tiene techo, ni sillas, y el centro de salud es una casa vacía. El colegio, pintado de azul, tiene cuatro salones, pero sólo hay tableros y pupitres en uno de ellos, y un computador dañado sólo sirve para probarles a los niños que hay otro mundo allá afuera, donde hay electricidad y no hace falta la leña. El agua salada del Caribe ahoga las bases de las casas de octubre a diciembre, y a punta de salitre pela la pintura de las casas de los 565 pescadores.

No hay agua potable, ni sistema de alcantarillado. Justo detrás del pueblo, un espeso bosque de mangle los separa de un ecosistema prístino, el Santuario de Flora y Fauna El Corchal, de donde se saca el agua potable para Cartagena.

En 2012, la organización The Nature Conservancy (TNC) empezó a buscar aliados...

Este artículo hace parte de Blog El Río, nuestra plataforma sobre el agua y sus problemáticas. Para leer el resto de la historia, lo invitamos a visitar el enlace a continuación:

**

Si quiere conocer más sobre lo que pasa con el medio ambiente, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook