El Senado le pide a Duque prohibir la minería cerca a los páramos

En una proposición que tuvo 82 votos a favor y cero en contra, los senadores le pidieron al Gobierno abstenerse de adelantar cualquier actividad extractivista en los 37 páramos o en sus ecosistemas circunvecinos.

El debate sobre el páramo de Santurbán que se llevó a cabo ayer en el Congreso terminó con una proposición que algunos han calificado de histórica: en una carta de una sola página le piden al presidente Iván Duque abstenerse de adelantar cualquier actividad extractivista en los páramos de Colombia y en los ecosistemas cercanos. (Lea los detalles del debate sobre el páramo de Santurbán en el Congreso)

La proposición fue redactada por los senadores Alexánder López Maya (Polo Democrático), Angélica Lozano (Partido Verde), Gustavo Bolívar (Colombia Humana), Alberto Castilla (Polo Democrático), Jaime Durán (Partido Liberal), Antonio Sanguino (Partido Verde) y Guillermo García Realpe (Partido Liberal), y, posteriormente, aprobada, por el resto de senadores. En total, hubo 82 votos a favor y cero en contra del documento.

Aunque la megaminería está prohibida al interior de los páramos hace varios años, el gran interrogante que aún no se ha logrado resolver es, justamente, si debe permitirse en los ecosistemas colindantes. La propuesta del Senado es que no se debe autorizar ningún proyecto que ponga en riesgo la biodiversidad de esos ecosistemas.

A sus ojos, tampoco se deben otorgar licencias ambientales como la que busca conseguir la empresa Minesa con el proyecto Soto Norte, en cercanías a Santurbán. Una solicitud que la ANLA decidió archivar.

La petición del Senado, específicamente, dice lo siguiente: “Los Senadores abajo firmantes solicitamos al Gobierno de Iván Duque prohibir la mega minería o cualquier actividad extractivista en los 37 páramos ubicados en el territorio nacional o en colindancia con estos y, en consecuencia, abstenerse de adelantar cualquier actividad de mega minería en el páramo de Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos que ponga en riesgo su biodiversidad, así como también, abstenerse de otorgar licencias de explotación minera a personas jurídicas de carácter privado que alteren, afecten, degraden, contaminen o destruyan la biodiversidad y los cuerpos hídricos originados en los páramos”.

¿Tiene algún efecto concreto? Para Erwing Rodríguez, uno de los defensores del páramo de Santurbán y quien ayer intervino en el debate, la propuesta del Congreso sí tiene cierta incidencia, pues surge del “principal órgano de control político que tiene el Presidente de la República. Es la institucionalidad”.

Por su parte, el vicepresidente del Senado, el liberal Jaime Durán Barrera, destacó el compromiso y formalidad del debate exponiendo que cerca del 98% de los intervinientes no estuvieron de acuerdo con la explotación minera en el Páramo de Santurbán. “Para el Gobierno y organismos competentes el mensaje es claro, no insistan con la explotación minera en Santurbán”, dijo.

Pero lo cierto es que el debate dejó un sinsabor entre varios congresistas. “Solicitamos al Senado declarar que las explicaciones no fueron satisfactorias. No se respondió a profundidad los cuestionamientos. En particular, sobre la necesidad de decidir de fondo negación de la licencia ambiental del proyecto Soto Norte que es un proyecto inviable”, apuntó en Twitter la senadora Angélica Lozano. Su proposición, sin embargo, no prosperó, pues no tuvo los votos necesarios.