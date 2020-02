En solo nueve días se derritió el 20% de la nieve de una isla de Antártida

- Redacción Vivir

El 6 de febrero de 2020, las estaciones meteorológicas del Observatorio de la Nasa notificaron sobre la temperatura más alta registrada en la Antártida. Los termómetros en la Base Esperanza, en el extremo norte de la Península Antártica, alcanzaron 18.3 grados centígrados, la misma temperatura que Los Ángeles (California) ese día. El hechizo cálido causó un derretimiento generalizado en los glaciares cercanos.

Las temperaturas cálidas llegaron el 5 de febrero y continuaron hasta el 13 de febrero de 2020. Las imágenes, adquiridas por Operational Land Imager (OLI), de la Nasa, son la evidencia de que en ia Isla Eagle, en la Península Antártica, el calor continúa derritiendo el hielo.

Mauri Pelto, glaciólogo del Nichols College, observó que durante el evento de calentamiento, alrededor de 1.5 kilómetros cuadrados de manto de nieve se saturaron con agua de deshielo. Según los modelos climáticos, Eagle Island experimentó un derretimiento máximo: 30 milímetros el 6 de febrero. En total, la capa de nieve en Eagle Island se derritió 106 milímetros. Es decir que en poco más de una semana, más de 10 centímetros de la capa de nieve de Eagle Island se derritieron, eso es aproximadamente el 20% de la acumulación total de nieve estacional de la isla.

"No he visto que los estanques de deshielo se desarrollen tan rápido en la Antártida", dijo Pelto al Earth Observatory. "Ves este tipo de eventos de derretimiento en Alaska y Groenlandia, pero no usualmente en la Antártida". También utilizó imágenes de satélite para detectar el derretimiento generalizado de la superficie cerca del glaciar Boydell.

Pelto señaló que tal fusión rápida es causada por altas temperaturas sostenidas significativamente por encima de la congelación. Tal calor persistente no era típico en la Antártida hasta el siglo XXI, pero se ha vuelto más común en los últimos años.

Las temperaturas cálidas de febrero de 2020 fueron causadas por una combinación de elementos meteorológicos. Normalmente, la península Antártica está protegida de las masas de aire cálido por los vientos del oeste del hemisferio sur, una banda de fuertes vientos que rodean el continente. Sin embargo, los vientos del oeste estaban debilitados, lo que permitió que el aire cálido extratropical cruzara el Océano Austral y llegara a la capa de hielo. Las temperaturas de la superficie del mar en el área también fueron más altas que el promedio en aproximadamente 2-3 ° C.

Los vientos secos y cálidos también podrían haber jugado un papel importante. Los vientos de Foehn son vientos fuertes y racheados que causan tormentas de viento en las laderas de las montañas, que a menudo traen consigo aire cálido. En febrero de 2020, los vientos del oeste corrieron hacia la Cordillera de la Península Antártica. A medida que los vientos suben por las montañas, el aire generalmente se enfría y se condensa para formar lluvia o nubes de nieve. A medida que el vapor de agua se condensa en agua líquida o hielo, se libera calor al aire circundante. Este aire cálido y seco viaja cuesta abajo al otro lado de las montañas, trayendo ráfagas de calor a partes de la península. El aire más seco significa menos nubes bajas y potencialmente más luz solar directa al este de la cordillera.

Esta ola de calor de febrero fue el tercer evento de derretimiento importante del verano 2019-2020, después de los períodos cálidos en noviembre de 2019 y enero de 2020. "Si piensas en este evento en febrero, no es tan significativo", dijo Pelto. "Es más significativo que estos eventos se realicen con mayor frecuencia".

Según anota CNN, a principios de este mes, un enorme iceberg a lo largo del borde occidental de la Antártida se desprendió del glaciar Pine Island. El trozo de hielo de más de 300 kilómetros cuadrados probablemente se fracturó como resultado de temperaturas más cálidas del mar, y es evidencia de que el glaciar está respondiendo rápidamente al cambio climático, dijo la Agencia Espacial Europea.