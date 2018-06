Encuentran el cuerpo del joven biólogo desaparecido en el río Ariari (Meta)

Redacción Medio ambiente

En la noche del jueves 14 de junio hubo un accidente a orillas del río Ariari, en Puerto Limón, un municipio entre los departamentos de Meta y Guaviare. Un Kia Picanto blanco, de placas HIZ192, se accidentó y cayó a las aguas de ese afluente. En él viajaban tres pasajeros: Daniela Dueñas, Daniel Felipe Martínez y José Luis Santana. Los dos primeros sobrevivieron. El segundo, no. Su cuerpo fue encontrado hace poco por las autoridades en el sector de Puerto Limón, Fuentedeoro (Meta), tal y como le confirmó a este medio la Unidad de Gestión del Riesgo.

"Finalmente hoy se pudo rescatar el cuerpo sin vida del biólogo José Luis Santana, desaparecido hace 15 días en aguas del río Ariari. Hoy finalmente se termina esta incertidumbre", dice en un audio un funcionario del grupo de Bomberos de Fuentedeoro, Meta.

Como lo había contado este diario, al parecer el accidente se produjo porque la vía no tenía correcta señalización. La fuerza del Ariari había destruido la mitad de la calzada y los avisos que advertían sobre su cierre habían sido removidos.

“La banca en el kilómetro 67 del municipio Fuentedeoro, antes de Puente Limón, se cayó. La banca no existe. Y no tenía señalización. Hay testigos y fotos que demuestran que no estaba señalizada”, había dicho hace unos días Clara Santafé, madre de Daniela Dueñas, luego de recorrer el lugar con miembros del Ejército y la Defensa Civil.

Tras el accidente, otra persona falleció. Se trata de Edilma Guzmán, vecina del lugar. Al ver que sus hijos se lanzaron al río para intentar socorrer a sus tres ocupantes, sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte. Gracias a ellos, Daniela Dueñas pudo salir del vehículo. Daniel Felipe Martínez fue rescatado por unos pescadores luego de que lograra sujetarse a un palo un kilómetro aguas abajo.