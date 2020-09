Especies en peligro de extinción, las más afectadas con los incendios en Estados Unidos

El fuego ha consumido casi dos millones de hectáreas de terrenos en el oeste, y muchas plantas y animales dependen de él para sobrevivir. En Washington, por ejemplo, las llamas mataron a cerca de la mitad de la población de conejos pigmeos, una especie que está en peligro.

El oeste de Estados Unidos está bajo un clima muy seco, de mucho calor, con fuertes vientos y sin pronóstico de lluvias. Condiciones que han facilitado la propagación de las llamas que tienen en alerta a California, Oregon y Washington. Los bomberos confirmaron que en lo que va del año se han reportado 7.606 incendios forestales, 2.634 menos que el año pasado. (Lea: Registran muerte masiva de aves migratorias en Estados Unidos)

Las cifras que han dejado las llamas son desoladoras. Hasta el momento, al menos 35 personas han perdido la vida, se han denunciado decenas de desaparecidos y se han quemado casi dos millones de hectáreas de terrenos, donde estaban construidos los hábitats naturales de poblaciones de especies en peligro de extinción. Los expertos aseguran que la recuperación de esta zona puede tardar años.

Mientras los bomberos luchan por controlar el fuego, los funcionarios de las organizaciones ambientales libran otra batalla: buscar cómo proteger o garantizar la existencia de hábitats reservados para especies amenazadas. En Washington, por ejemplo, se han quemado varias áreas de bosque y las llamas mataron a cerca de la mitad de la población de conejos pigmeos, una especie que está en peligro de extinción. En el estado, ahora solo queda una población de aproximadamente 50 individuos.

Amy Windrope, subdirectora del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington, aseguró al New York Times que “es desgarrador (...) A las especies les queda muy poco hábitat de arbustos de salvia, y esta tierra tardará décadas en recuperarse”. Otra de las especies que se han visto afectada es el urogallo de la salvia y el urogallo de cola afilada, ambas en peligro de extinción. Las llamas disminuyeron los criaderos de estas especies y, según cálculos de los funcionarios, entre el 30% y el 70% de la población se pudo haber quemado. Una cifra que se podría confirmar una vez se tenga control sobre los focos de calor. (Puede leer: Donald Trump, un desastre natural)

Y aunque los incendios son comunes en algunos estados, los registrados este año han sido destructivos, tanto así, que no le dio tiempo a muchas familias de prepararse. Una de ellas es la de Molly Linville. Según le contó al New York Times muchos de los ganaderos de la zona no pudieron apartar el ganado y la mayoría de los animales murieron. En otras partes, deambulaban ciervos y otros animales salvajes gravemente quemados. “Una vecina encontró un puercoespín al que le quemaron todas las púas. Me tomó más tiempo siquiera averiguar qué era”, aseguró Linville.

En Oregon los bosques de pinos, por los incendios, se han visto reducidos. Allí es el hogar de especies amenazadas, como el búho manchado del norte y la marta de pino con forma de comadreja. Davia Palmeri, coordinadora de políticas del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon, aclaró que “el impacto de cientos de miles de hectáreas áridas puede extenderse más allá del alcance de los incendios y permanecer una vez que las llamas se apagan”. (Podría leer: “Esto no es un debate intelectual. Es una maldita emergencia climática”)

Para ello, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon se está preparando para enfrentar las lluvias invernales. Según Palmeri, las lluvias podrían arrastrar cenizas y sedimentos a los arroyos locales e impactar a otras especies en peligro de extinción, como el salmón. Con el objetivo de que el impacto ambiental sea mayor, están adelantado un trabajo de restauración.

Por su parte, Gavin Newsom, gobernador de California, en declaraciones públicas se comprometió a tomar más acciones en las próximas semanas para combatir los efectos del cambio climático. Además, rechazó las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que señalaba que el calentamiento del planeta no estaba contribuyendo a los incendios forestales que han afectado al oeste del país.