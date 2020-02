Estos son los candidatos que están detrás de la dirección del Instituto Humboldt

- Redacción Medio Ambiente

En julio de 2019, Brigitte Baptiste, la entonces directora de una de las entidades más importantes en investigación científica del país, el Instituto Humboldt, anunció su retiro tras una década a la cabeza de la institución. “Hasta pronto y muchos éxitos” fueron las últimas palabras de su discurso de despedida.

Su salida, que respondía a motivos estrictamente personales, dejó un legado marcado por una “visión transgresora y progresista de la naturaleza”. Se defendieron ideas progresistas como la de la Ecología Queer y la participación ciudadana.

Un mes después del retiro de Baptiste, Hernando García, también biólogo de la Universidad Javeriana, fue designado como director encargado del Instituto. Ahora, La Junta Directiva del Instituto Humboldt presentó se la lista de candidatos que aspiran al cargo y que cumplieron los requisitos para obtener el puesto de director general de la. Entre los postulantes se encuentran científicos, funcionarios y políticos.

Hernando García, actual director encargado, es uno de los candidatos. Felipe García Cardona, director de ColombiaBio; los exdirectores del Ideam, Omar Franco Torres y Carlos Hildebrando Fonseca, que también estuvo en Colciencias; el ex director de bosques y ecosistemas de Minambiente, César Rey; el abogado ambiental, Gustavo Guerrero; dos ex directores de corporaciones, Cesar Humberto Meléndez de CDA amazónica y Carlos Cuéllar de CAM huilense; Juan Antonio Nieto, ex contralor de Bogotá, ex director del Igac, ex secretario de ambiente de Samuel Moreno y excandidato al Consejo Nacional Electoral; la bióloga e investigadora, María Alejandra Jaramillo Sierra; el exdirector Programa medicina Veterinaria de la Universidad de la Salle, Fernando Nassar Montoya; Francisco Edgar Ricardo Carrillo y Juan Fernando Phillips Bernal.