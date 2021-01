Algunas de las áreas protegidas con vocación ecoturística del país reabrieron sus puertas para recibir turistas nacionales y extranjeros con estrictas medidas de bioseguridad. Estos son los Parques Nacionales Naturales para disfrutar de la biodiversidad de Colombia.

Algunas de las áreas protegidas con vocación ecoturística del país reabrieron sus puertas para recibir turistas nacionales y extranjeros con estrictas medidas de bioseguridad. Para visitar alguno de los Parques Nacionales debe tener en cuenta medidas como realizar la reserva y pago antes de llegar, presentar un reporte del estado de salud si va a viajar por avión y las medidas de bioseguridad. Estos son los parques que ya están abiertos al público: (Lea: Cerrarán el Parque Tayrona en febrero)

PNN Corales del Rosario y de San Bernardo

Está abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 04:00 p.m. y para ingresar sólo se podrá por el muelle en la Bodeguita. La entrada cuesta $9.500 y solo se puede nadar en el mar en las zonas de playas de hoteles autorizadas por la alcaldía de Cartagena.

El acceso terrestre con fines turísticos hacia la isla de Barú aún está restringido, según informó la entidad.

PNN Gorgona

Esta área abre desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y el valor de la entrada oscila entre $13.500 y $54.000. Se puede realizar el recorrido por las ruinas del penal, caminar por el sendero El Higuerón, recorrer el sendero a Yundigua y el sendero Playa Palmeras.

La entidad explicó que es necesario realizar la reserva de ingreso al Parque Nacional con ocho días de anticipación ya que hay cupos limitados. Recalcó que los nacionales menores de cinco años y mayores de 60 años son exentos de pago de la tarifa de ingreso

PNN Los Nevados

Las actividades se pueden realizar desde las 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y su ingreso cuesta entre $9.000 y $47.500. La entidad aclaró que se prohíbe el ingreso de niños menores de seis años y adultos mayores de 70 años.

Los turistas podrá realizar el recorrido Brisas – Valle de las Tumbas para ver la transición del ecosistema de páramo a las zonas de superpáramo, en donde la vegetación es muy escasa debido al retroceso glaciar y la actividad volcánica del Nevado del Ruiz.

PNN Chingaza

Su horario es de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y el valor de ingreso va desde $20.000 hasta $54.500. Los visitantes podrán disfrutar de los senderos Suasie en el sector del Monterredondo, Plantas del Camino en el sector de La Paila y Lagunas de Siecha en el sector de Siecha.

Para ingresar están habilitados el acceso por La Calera, en el km 13 vía La Calera, Vereda San Rafael, por San Juanito o Fómeque, en la sede La Paila, o por Guasca, en la sede Siecha.

PNN Cocuy

Abre desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. y no ofrece servicios de alojamiento o alimentación. Los turistas podrán visitar los senderos Ritacuba, Laguna Grande y Lagunillas Púlpito, donde se observa los ecosistemas del páramo, los cuerpos de agua y el glaciar.

Para ingresar al parque los colombianos entre 10 a 25 años deberán pagar $21.000, las personas mayores de 25 años tendrán que cancelar $36.000, la entrada para los extranjeros tiene un costo de $ 75.000 y la a los senderos está restringida para niños menores de 10 años y adultos mayores de 65 años.

PNN Farallones de Cali

Su horario es de 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y podrá visitar el Sendero Pico de Loro, el Sendero Peñas Blancas y el Cañón del Anchicaya, que es un sendero parcialmente acuático. Durante el recorrido se pueden observar espacies de aves, anfibios y peces.

La entidad explicó que “como parte de la implementación del protocolo de bioseguridad de Parques Nacionales Naturales, las Capacidades de Carga turística de cada uno de los recursos/atractivos turísticos ha sido disminuida a un 30% para este primer momento”.

PNN Tatamá

Está abierto desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y por el momento las dos únicas actividades disponibles son observación de aves e interpretación del patrimonio natural y cultural. No pueden entrar los visitantes que no tengan reserva.

Parques Nacionales explicó que la reapertura del área protegida solo se realizará por el sector de Montebello – Montezuma, en el municipio de Pueblo Rico.

SFF Otún Quimbaya

El horario para su visita es desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. y podrá recorrer los tres senderos ecoturísticos: El río, Humedal y Bejucos, que deben ser guiados por un intérprete ambiental. El valor de su entrada oscila entre los $8.000 y $13.000.

SFF Malpelo

Para este santuario todos los sitios de buceo autorizados estarán disponibles para la visita. El horario es en jornada diurna y dependerá de las condiciones especiales de cada lugar. El precio de ingreso al parque va desde $35.500 hasta $220.000.