Greta Thunberg llegó a Nueva York tras dos semanas de viaje en vela

Greta Thunberg, la activista de 16 años que ha vuelto a poner sobre la agenda el cambio climático llegó hoy a Nueva York, tras dos semanas de viajar en vela por el Atlántico. (Lea:Greta Thunberg parte a Nueva York a bordo de un velero )

Thunberg, quién partió desde Inglaterra en una embarcación de 18 metros que no genera emisiones, atenderá la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU que se llevará a cabo este septiembre, en Nueva York, y en diciembre, en Chile.

Desde agosto de 2018 la pequeña ambientalista ideó una estrategia sencilla pero eficiente para llamar la atención sobre el cambio climático, lo que la llevo a convertirse en una líder en el tema. Cada viernes Thunberg no iba al colegio y, en cambio, se paraba frente al parlamento sueco para pedirles a los gobernantes tomar medidas frente a la catástrofe climática que estamos viviendo. Con el tiempo, varios niños suecos se unieron a ella cada viernes hasta convertirse en una cuestión viral. La jornada del “Fridays for Future”, como se llamó, se replicó en varias ciudades del mundo y hoy Thunberg es una de las voces más conocidas sobre el tema. (Acá: Huelga mundial de jóvenes por el cambio climático)

Para poder hacer el viaje cero emisiones, evitando tomar un avión que sería más rápido, Thunberg eligió tomarse un año del colegio. Una vez se acomode en Nueva York, liderará la primera huelga de “Fridays for Future” frente a los edificios de la ONU.

The @UN has sent out one boat for each of the 17 sustainable development goal to greet us! Thank you! pic.twitter.com/AU5ZSVj5vD