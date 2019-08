Incendios forestales en el Ártico, otra alerta mundial

Los últimos 20 días el mundo ha puesto su atención en los incendios del amazonas brasilero. Con más de 74.000 incendios registrados en el país y el 50% de estos concentrados precisamente en el bioma amazónico, lo que sucede en Brasil ha despertado una alerta mundial por el cambio climático. Sin embargo, no es lo único que debería preocuparnos. El norte del planeta también está ardiendo. (Lea: El humo de los incendios en la Amazonía comienza a cubrir el hemisferio sur)

Así lo reporta el periódico español El País, en donde se advierte que, durante este verano, más de 600 incendios han arrasado con casi un millón de hectáreas en Alaska, alcanzando, incluso, algunas zonas del norte de Canadá. Mientras, al otro lado, en Siberia, hay un humo que sofoca “5,2 millones de hectáreas – un área de casi el tamaño de Virginia Occidental- “en varios pueblos y ciudades. cubre pueblos y ciudades.

Predicting smoke from Siberia #wildfires to cross the Arctic Ocean and reach northern #Greenland over 13/14 August in latest #Copernicus Atmosphere Monitoring Service aerosol forecast https://t.co/UsF4tI2ELB @CopernicusECMWF @ECMWF @CopernicusEU @CopernicusEMS pic.twitter.com/fdaLNtfRpI