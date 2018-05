India versus Monsanto: las semillas no se pueden patentar

India también cedió a una petición de décadas. La Corte Suprema de ese país ha decidido prohibir las patentes de semillas. Sobre todo, es un golpe para Monsanto porque no puede reclamar las patentes de las semillas de algodón genéticamente modificadas Bollgard y Bolgard II.

El director de tecnología de Monsanto, Robert Fraley, que acaba de anunciar que él y otros ejecutivos de alto nivel abandonan la empresa luego de que se cierre la adquisición multimillonaria de Bayer AG, lamentó la noticia, según EcoWatch.

Having personally helped to launch Bollgard cotton in India & knowing how it has benefited farmers...it’s sad to see the country go down an anti-science/anti-IP/anti-innovation path... https://t.co/72lD7k9GVN