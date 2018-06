Entrevista con

La colombiana que es virreina de Miss Earth, el concurso mundial de belleza y medio ambiente

Redacción Medio ambiente

Juliana Franco estaba en México cuando se enteró de la existencia de Miss Earth, un concurso de belleza "diferente", asegura ella. Siempre le habían interesado pero su timidez le impedía postularse a alguno. Fue hasta que "una amiga mía fue elegida como Miss Earth hace dos años, ahí supe que en este evento lo principal no era la belleza, sino la conciencia de las amenazas que vive ahora nuestro planeta", cuenta la cineasta de 25 años, nacida en Villavicencio y criada en Bogotá.

¿Qué es Miss Earth?

Es un concurso de belleza con un enfoque ambiental que inició en 2001 en Filipinas. Colombia ha estado enviando representantes desde 2007 y poco a poco nos hemos acercado a los primeros puestos. El año pasado yo me llevé el puesto de "Miss Tierra y agua", que es lo que conocemos como virreina, compitiendo contra 86 niñas de otros países. Gracias a ese título me he dedicado de lleno a liderar actividades ambientales, a rodearme de personas que están involucradas en el tema, a sembrar árboles o acompañar talleres de separación de residuos, de manejo de plásticos, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para participar en este concurso de belleza medioambiental?

No hay que ser hippie para aspirar a ser Miss Earth, ni ingeniera ambiental. El requisito es que estés interesada sobre el medio ambiente, que tengas la consciencia de que existe un problema ambiental y que trates de cambiar ese tipo de hábitos establecidos en la sociedad que perjudican nuestro entorno. La idea de esto es conocer soluciones que están implementando en otros países, aprender de esto y ver cómo se puede aplicar en nuestro contexto.

¿Cómo funciona Miss Earth y qué significa llevarse la corona de este concurso?

Primero se compite a nivel nacional, el año pasado fueron diez niñas que representan cada un Parque Natural Nacional. En el proceso se hacen entrevistas, desfiles en trajes de baño, pero eso no es lo importante del evento, sino qué tanto cada una está interesada en el tema ambiental. A la ganadora se le elige a mediados de agosto y a finales de octubre se realiza el concurso internacional en Filipinas. El premio, para las tres que se llevan los primeros puestos, es una serie de viajes por diferentes países haciendo las actividades ambientales de cada lugar al que vayan.

¿A dónde has ido?

He ido a Camboya haciendo turismo ecológico. Hace 15 días llegué de México donde hicimos limpieza de playa con mallas, como si estuvieramos colando la arena.