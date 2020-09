La crisis climática podría desplazar a 1.200 millones de personas para 2050

El estudio utilizó datos de las Naciones Unidas para evaluar la exposición de 157 países y encontró que cerca de 141 enfrentarán al menos una amenaza ecología para 2050, siendo África subsahariana, el sur de Asia, el Medio Oriente y el norte de África las regiones más afectadas.

Más de mil millones de personas se enfrentarán a ser desplazadas en 30 años por la crisis climática y el rápido crecimiento de la población en sus territorios. Así lo señaló un estudio del Instituto para la Economía y Paz, que advirtió que cerca de 31 países no son lo suficientemente resilientes como para resistir las amenazas ecológicas que se avecinan.

La escasez de agua y alimentos y una alta exposición a desastres naturales no son los únicos problemas que afectarán el futuro ambiental de estos países, pues el estudio también señaló que un aumento significativo de la población provocará más desplazamientos masivos. “Esto tendrá enormes impactos sociales y políticos, no solo en el mundo en desarrollo, sino también en el desarrollado, ya que el desplazamiento masivo conducirá a mayores flujos de refugiados hacia los países más desarrollados”, dijo Steve Killelea, fundador del instituto, a The Guardian.

El estudio utilizó datos de las Naciones Unidas para evaluar la exposición de 157 países y encontró que cerca de 141 enfrentarán al menos una amenaza ecología para 2050, siendo África subsahariana, el sur de Asia, el Medio Oriente y el norte de África las regiones que enfrentan el mayor número.

Países como India y China son los más amenazados por la escasez de agua. Mientras que otros como Pakistán tendrán el mayor riesgo de migración masiva, seguido de Etiopía e Irán. El estudio señaló que “incluso las pequeñas amenazas ecológicas y los desastres naturales podrían provocar un desplazamiento masivo de la población”.

Aunque el informe señala que las naciones más desarrolladas de Europa y América del Norte se enfrentarán a menos amenazas ecológicas y estarán en mejores condiciones de superarlas, no serán inmunes a los grandes impactos ambientales. El informe agregó que países como Suecia, Noruega, Irlanda e Islandia, no enfrentaban ninguna amenaza.

Según el estudio, el mundo ya tiene 60% menos de agua dulce disponible en comparación con las cifras de hace 50 años. La demanda de alimentos aumentará un 50% para 2050 y es probable que los desastres naturales aumenten su frecuencia con el tiempo. "Las amenazas ecológicas plantean serios desafíos para la paz mundial. Durante los próximos 30 años, la falta de acceso a alimentos y agua solo aumentará sin una cooperación global urgente. En ausencia de acción, lo más probable es que aumenten los disturbios civiles, los disturbios y los conflictos ", concluyó Steve Killelea.