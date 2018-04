La playa en India que pasó de ser un basurero a hogar de tortugas

-Redacción Medio Ambiente

La playa de Versova, en Mumbai (India) era un vertedero de basura, era casi imposible ver la arena y más aún caminar por ella. Sin embargo, este año algunos ecologistas de este país y hasta el Primer Ministro indio, Narendra Modi, aseguraron que lo que pasó en esta costa es casi un milagro. Luego de más de dos décadas, centenares de tortugas Olive Ridley regresaron allí.

El autor de esto es el ambientalista y abogado Afroz Shah, de 36 años, quien desde hace tres se puso la misión de ayudar a proteger su entorno. “Decidí mudarme a un apartamento con vista al mar, pero todo lo que veía era montones de basura de hasta 16 metros. Un hombre podría ahogarse en todo ese plástico”, le aseguró a CNN.

Al principio fue duro. Le tocó solo y el plástico, que llevaba años allí, ya estaba prácticamente enterrado en la arena. No se dio por vencido. A sus esfuerzos se sumaron los de su vecino Harbansh Mathur, de 84 años. Pero no eran suficientes, tenían enfrente el reto de limpiar la playa más sucia de la ciudad. Algo que, para muchos, suena imposible.

Los desechos alcanzaban los 160 centímetros.

Shah entendió que los dos no lo iban a conseguir. Por eso, decidió hacer una convocatoria por redes sociales y la gente apoyó su iniciativa. Llegaron desde niños hasta adultos mayores. Todos querían participar. El panorama era desalentador, la montaña de basura le llegaba al hombro a Shah, eran casi 160 centímetros de desechos.

Limpiar la playa se convirtió en un reto. Shah organizó las brigadas de limpieza y por medio de sus redes sociales compartía los horarios y la llegada de los diferentes grupos. Hasta el momento, los miembros registrados son 250 y cuentan con la participación de 500 voluntarios. Han logrado recoger más de 13.000 toneladas de basura.

La tarea no fue fácil. Shah confiesa que hubo momentos de desesperación, sobre todo cuando limpiaban la arena y el mar seguía arrojando más desechos. Pero esto lo motivó a seguir. En diciembre, la ONU le otorgó la máxima condecoración ambiental por su iniciativa.

Han logrado recoger de la playa 13.000 toneladas de basura.

No obstante, para él esto no era lo más importante. Shah quería mantener la orilla limpia y convertirla en un habitad para decenas de especies marinas. Y lo logró. Las tortugas Olive Ridley regresaron a la costa tras dos décadas. Además, junto con su equipo están sembrando 5.000 palmeras.

“Yo soy un amante de los océanos y creo que tenemos una deuda con nuestros mares para convertirlos en lugares libres de plástico. Solo espero que esto sea el principio de un movimiento que viaje de la India a todo el mundo”, aseguró Shah cuando recibió el galardón.

Su cuenta de twitter fue el diario en el que relató el proceso.

Semana 33:

Last week's collection of garbage at versova beach ...2216 kgs... pic.twitter.com/8PnVsA77od — Afroz Shah (@AfrozShah1) 13 de abril de 2016

Versova Beach ..We seek divine intervention !!!..Till then our cleanup march continues ... Week 33 : 10, 000kgs(1/1) pic.twitter.com/rYVUGCZ3K2 — Afroz Shah (@AfrozShah1) 30 de mayo de 2016

Semana 41:

Week 41 ( Total plastic picked up from the beach ) : 436 , 000 kgs .

Total till date : 1.74 million kgs approx pic.twitter.com/1fYH44Mg8x — Afroz Shah (@AfrozShah1) 26 de julio de 2016

Semana 50:

11th June to 8th Oct 2016 at northern end of the https://t.co/X7iqD7b3UY speak the story.Our eyes are thrilled.We have our sand in vision. pic.twitter.com/AZ7ziPKUoG — Afroz Shah (@AfrozShah1) 8 de octubre de 2016

Semana 85:

This is versova beach an hour back. Week 85 of cleanup.Versova beach is gorgeous and clean now.we have done our bit.We need to maintain it. pic.twitter.com/98q9RD5aAg — Afroz Shah (@AfrozShah1) 20 de mayo de 2017

Semana 119:

Semana 127: