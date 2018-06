La población de gorilas de montaña superó los 1000 individuos

El Parque Nacional Virunga, ubicado en el este de la República Democrática del Congo, es uno de los más reconocidos del mundo. No sólo porque es el parque natural con mayor diversidad de toda África, sino porque trabajar allí implica un riesgo. En sólo abril de este año, cinco guardabosques y su conductor fueron asesinados en el área central de la reserva donde tenían la misión de cuidar una de las poblaciones más grandes de gorilas de montaña que hay en el mundo. (Lea también: Asesinan a seis guardabosques del santuario de gorilas en la República Democrática del Congo)

Pero esta vez las noticias son mejores. Según informó el parque a través de su cuenta de Twitter, la población de estos primates en el mundo sobrepasó los 1.000 individuos. “Encantados de compartir que la población de gorilas de montaña ha superado los 1000! Noticias increíbles para la conservación y noticias maravillosas muy necesarias para Virunga, hogar de más de un tercio de los gorilas de montaña en peligro de extinción del mundo”, decía el trino.

Delighted to share that the mountain gorilla population has surpassed 1000! Incredible news for conservation and much needed wonderful news for Virunga, home to over a third of the worlds endangered mountain gorillas. pic.twitter.com/rAlCy7oZBo