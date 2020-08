La Tierra perdió 28 millones de toneladas de hielo en menos de 30 años

El nivel de pérdida de hielo, revelado en el estudio, coincide con las predicciones del peor escenario posible según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Los científicos de Reino Unido estudiaron satélite de glaciares en América del Sur, Asia, Canadá y otras regiones.

Un total de 28 millones de toneladas de hielo han desaparecido de la superficie terrestre desde 1994. Esta es la conclusión a la que llegó un grupo de científicos del Reino Unido, quienes midieron estudios sateitales de los polos, las montañas y glaciares del planeta para saber la cobertura de hielo que se perdió debido al calentamiento global.

Los científicos de las universidades de Leed, Edimburgo y la el University College London describen la pérdida de hielo como “asombrosa”, además de revelar que este análisis indica que el aumento del nivel de mal, por el derretimiento de los glaciares, podría alcanzar un metro al final del siglo. “Para poner eso en contexto, cada centímetro de aumento del nivel del mar significa que alrededor de un millón de personas serán desplazadas de sus tierras bajas”, dijo a The Guardian Andy Shepherd, director del Centro de Observación y Modelado Polar de la Universidad de Leeds.

La reciente investigación también señala que el derretimiento del hielo está reduciendo seriamente la capacidad de la Tierra de reflejar la radiación solar de regreso a espacio. Como el hielo blanco está desapareciendo, el mar oscuro o el suelo expuesto debajo de él absorbe cada vez más calor y aumenta el calentamiento del planeta.

El nivel de pérdida de hielo, revelado en el estudio, coincide con las predicciones del peor escenario posible según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Los científicos de Reino Unido estudiaron satélite de glaciares en América del Sur, Asia, Canadá y otras regiones; hielo marino en el Ártico y la Antártida; capas de hielo que cubren el suelo en la Antártida y Groenlandia; y plataformas de hielo del continente antártico hacia el mar. El estudio cubrió los años 1994 a 2017.

Para los investigadores, es claro que todas las regiones han sufrido reducciones devastadoras en la capa de hielo en las últimas tres décadas. “Para poner en contexto las pérdidas que ya hemos experimentado, 28 billones de toneladas de hielo cubrirían toda la superficie del Reino Unido con una capa de agua congelada de 100 metros de espesor”, añadió a The Guardian Tom Slater de la Universidad de Leeds.

Estos resultados salen a la luz 30 años después de la publicación del primer informe de evaluación del IPCC, a fines de agosto de 1990. Este informe describía que el calentamiento global era real y estaba siendo provocado por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.

Según cifras publicadas por el Met Office hubo un aumento de 0,14 ° C en las temperaturas globales entre la década 1980-89 y la década 1990-1999, luego un aumento de 0,2 ° C entre cada una de las décadas siguientes. Se espera que esta tasa aumente posiblemente a alrededor de 0,3 ° C por década debido a las emisiones ascendentes de carbono.