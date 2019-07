Las campañas de desarrollo sostenible que están cambiando el mundo

Redacción Vivir

El Festival Cannes Lions Internacional de Creatividad es considerado el evento más importante del mundo para los publicistas, diseñadores, innovadores digitales y quienes trabajan en el área de mercadeo. Este año se llevó a cabo entre el 7 de junio y el 21 del mismo mes. Alrededor de 11,000 delegados de 90 países se congreraron para ver los mejores productos y las nuevas ideas.

Entre las diversas categorías premiadas con los famosos Premios Cannes Lions aquí presentamos las asombrosas campañas enfocadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de iniciativas que inspiran por su creatividad y gran poder de transformación. Para conocer más puede visitar la página del concurso.



Gran Premio para The Lion´s Share

La empresa Mars Inc. resume su objetivo así: "el mundo que queremos mañana, comienza con la forma en que hacemos negocios hoy". Junto a la Organización de Naciones Unidas quieren demostrar que la publicidad puede usar su poder para ayudar a salvar el reino animal.

De acuerdo a sus estimaciones, los animales aparecen en el 20% de todos los anuncios globales. A pesar de esa popularidad y por culpa de la crisis ambiental las poblaciones vienen decreciendo y muchas especies están en vía de extinción.

Con el propósito de recaudar fondos desde el sector de publicidad y mercadeo para destinarlos a la conservación, la empresa con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo alienta a las marcas y organizaciones que utilizan imágenes de animales en su comercialización a donar el 0.5% de su gasto en medios a the Lions Share.

“Este dinero se dispersa en todo el mundo para salvar a las especies de la extinción, preservar los hábitats de la vida silvestre y cuidar el bienestar animal. A través de esta iniciativa, no dependemos del cambio individual, sino que galvanizamos a toda una industria para hacer una diferencia global”, explican sus promotores.

En junio de 2018 se inició una campaña de reclutamiento a gran escala para asegurar las inscripciones con Sir David Attenborough presentando el Lion´s Share al mundo. El video promocional se distribuyó a nivel mundial en más de 100 países. Desde el lanzamiento, 50 marcas se han sumado. Entre ellas: Deutsche Welle, JCDecaux, Kering Group (Gucci, Alexander McQueen), The Economist. Esto ha asegurado un recaudo cercano a los $ 16 millones de dólares.

Una de las acciones concretas fue la compra de 260,000 hectáreas de bosque tropical para proteger a los últimos tigres, rinocerontes y orangutanes de Sumatra que quedan.



Premio León de Oro para The Open Door Proyect

“Un gran cambio siempre empieza pequeño”, piensan los promotores de esta iniciativa. India ha tenido históricamente un sistema de clases profundamente arraigado en el tejido mismo de la sociedad con poca o ninguna movilidad entre las clases. Pensando en cómo llevar educación de calidad a los que no tienen acceso a ella, un grupo de innovadores sociales en India centraron su atención en las 350,000 escuelas privadas con buena infraestructura que permanecen inactivas todos los días cuando las clases terminan en la tarde. Esa observación inspiró la campaña que abre las puertas a los niños desfavorecidos al permitirles acceder a una educación de buena calidad. Si cada una de las 350,000 escuelas privadas de la India aceptan solo a 100 niños, se lograría que 30 millones de niños acceda a una educación de calidad.

“El Proyecto de puertas abiertas" se creó cuando The Millennium World School abrió sus puertas a los niños desfavorecidos después de las clases regulares y dedicó su propia infraestructura, recursos y maestros. También se acercó a voluntarios, activistas y ONG para que formaran parte del movimiento con un cortometraje y una activación en tierra”, explicaron en su presentación durante el concurso.

Para motivar a las escuelas privadas a dar este paso, la campaña evitó los grandes gastos de los medios de comunicación y se centró en el uso de un cortometraje (titulado "Bhukkad" - El Hambriento) que muestra a un niño pequeño que crece en un barrio rojo, hambriento de aprender mientras lucha contra condiciones difíciles. Muestra que el hambre de aprender de un niño curioso supera las situaciones y circunstancias más adversas.

En sólo dos meses, logró la participación de 55 campus escolares en todo el país y la participación de las ONG Salaam Balaak, Teach India, Kat Katha, AID Noida, Kolkata Rista, Learning Links Foundation.



Premio León de Oro para Gracie Al

El tráfico sexual infantil es un problema creciente, ya que Internet facilita la tarea de los depredadores, es más difícil para las autoridades y es casi imposible que alguien recopile datos verificables. Este fue el desafío que decidió enfrentar la compañía BBDO Atlanta donde sus ingenieros desarrollaron el programa Gracie.

La recopilación de datos que permitió este programa alimentó el estudio individual más grande jamás verificado sobre el tráfico sexual de menores. “Y eso nos da valiosas municiones para luchar por cambios reales de políticas y acciones tanto de donantes como de políticos”, explicaron sus promotores.

Gracie es un robot de aprendizaje diseñado con inteligencia artificial para imitar a los niños menores de edad que se venden para el sexo. Ella intercepta a los depredadores que están buscando sexo en línea, recolectando datos valiosos sobre su comportamiento.

“Primero, los depredadores hacen clic en los anuncios que colocamos, lo que los lleva a un chat de texto con Gracie. Luego, cuando solicitan sexo con menores de edad a través de un mensaje de texto, Gracie les envía una advertencia y les envía su información a las autoridades policiales. Y, por último, los dirige a los recursos donde pueden encontrar ayuda”, anotaron sus promotores.

Gracie es la primera de su tipo con 112 personas distintas, adolescentes, todas desarrolladas utilizando transcripciones de interacciones de depredadores y víctimas de la Oficina de Investigación de Georgia, chats de texto de estudiantes de universidades locales y orientación de los Centros para el Control de Enfermedades. Ella puede lograr en solo unos minutos lo que normalmente llevaría a cientos de oficiales de la ley trabajando todo el día.

Gracie fue liberada gradualmente durante cinco meses, comenzando en Georgia y extendiéndose a más estados. A medida que ella interactuaba con más y más depredadores cada mes, la IA de Gracie seguía aprendiendo de cada conversación, haciéndola más creíble y auténtica cada día. Actualmente, ella está realizando más de 1,000 intercepciones por mes.

En solo cinco meses, Gracie ha interactuado con depredadores en 25 estados y 78 ciudades, logrando resultados innegables. Ella ha intercambiado más de 54,000 mensajes, realizado más de 1,000 intercepciones por mes y ha reportado más de 6,000 posibles depredadores.

Premio León de Oro para el Morse Code for GBoard

“Queríamos encontrar una manera de proporcionar un mayor acceso al mundo digital para las personas no verbales”, anotaron los directivos del Google Creative Lab de N.Y en su presentación, “porque los teclados de Morse no están fácilmente disponibles y pueden ser prohibitivamente caros”. Así nació "Hello Morse".

"Hello Morse" trae un alfabeto binario de 200 años de antigüedad a los teclados de los teléfonos inteligentes. El producto es un teclado simple de dos botones que permite a los usuarios ingresar puntos y guiones para escribir el alfabeto y seleccionar predicciones y sugerencias de texto útiles. Tiene la ventaja de permitir que los usuarios lo personalicen según sus necesidades únicas.

“Descubrimos que aprender el código Morse es una barrera laboriosa para la entrada. Por lo tanto, diseñamos un conjunto de pictogramas y un juego de entrenamiento Morse para que el proceso sea fácil, divertido y factible”, apuntaron.

León de Plata para UCB Agrobanking

La paradoja sobre Bangladesh es que se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con la mitad de sus adultos excluidos financieramente. La falta de fondos suficientes, el alto costo de las transacciones financieras y la falta de dedicación de los bancos para ofrecer servicios diversificados se consideran los principales obstáculos para una mayor inclusión financiera.

United Commercial Bank (UCB), uno de los bancos más grandes de Bangladesh, decidió aportar un cambio en su perspectiva sobre los excluidos financieros y hacer que los servicios bancarios sean accesibles y accesibles para ellos.

Como los agricultores no bancarizados no tienen suficiente efectivo para ir a los bancos, pero cultivan productos frescos que a menudo se producen más de lo necesario AgroBanking decidió convertirse en el primer banco mundial en transformar frutas y verduras frescas en cuentas bancarias. Ahora permite a los agricultores abrir cuentas de ahorro micro a cambio de sus productos. La iniciativa está diseñada para permitir a los agricultores construir historiales de crédito, acumular ahorros y eventualmente ser elegibles para otros beneficios como préstamos. Para convertir los productos frescos en dinero, se colaboró ​​con Shwapno, la cadena minorista más grande, que ya obtiene productos frescos de estos productores marginales.

A las pocas semanas de su lanzamiento, se abrieron 750 cuentas nuevas y se recolectaron 58 toneladas de productos frescos.



Premio León de Plata para Second Chances

En California, EE.UU, hay una gran necesidad de donantes de órganos con más de 114,000 personas que esperan desesperadamente los trasplantes que les darán una segunda oportunidad de vivir. Second Chances se creó para recompensar la generosidad de un donante de órganos.

“Para motivar a más personas a convertirse en donantes de órganos, elegimos las licencias de conducir como nuestro principal vehículo de participación, ya que el 95% de los registros de donantes de órganos se realizan al solicitar o renovar la licencia de conducir”, comentaron sus promotores. La estrategia consistió en tomar un momento universal de ansiedad como es ser detenido por una infracción de tráfico y transformarlo en un momento de reconocimiento y gratitud.

Trabajando con tres departamentos de policía de California, los conductores que fueron detenidos por infracciones menores de tráfico, en lugar de recibir una infracción, recibieron un "Boleto de segunda oportunidad" y fueron elogiados por su disposición a darles a otros una segunda oportunidad de vida.

En el mes en que se lanzó la campaña, California registró 110,609 nuevos donantes, un aumento del 38% respecto al año anterior.



Premio León de Plata para StorySign

Huawei, el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, decidió poner sus ingenieros al servicio de los 32 millones de niños sordos en el mundo, la mayoría de ellos tienen dificultades para leer. Las investigaciones muestran que los niños sordos tardan 21 años en ponerse al día con sus compañeros oyentes.

Para ayudar a ofrecer una educación de calidad a los niños sordos y mostrar el poder de la inteligencia artificial para teléfonos inteligentes de Huawei, creó la primera plataforma de alfabetización global para sordos: StorySign. StorySign, una aplicación revolucionaria y gratuita, escanea las palabras en libros infantiles seleccionados y las traduce instantáneamente al lenguaje de señas, utilizando el avatar de firma más avanzado de la historia.

La inteligencia artificial de Huawei hace que la aplicación sea más precisa, lo que significa que puede leer texto desde un ángulo de hasta 45 grados e incluso trabajar en condiciones de poca luz para los cuentos antes de dormir. StorySign, que está disponible en todos los dispositivos Android en 11 países hasta el momento, con el apoyo de 11 organizaciones internacionales de sordos, cumple la promesa de Huawei de "empujar los límites de lo que es humanamente posible".



Premio León de Plata para Snap Pack

La cervecera danesa Carlsberg encontró una solución para reemplazar la envoltura de plástico que usaba para mantener unidas las seis latas en sus paquetes de cervezas. Se trata de una tecnología pionera que en su lugar une las latas. Así logró reducir la cantidad de plástico utilizado en los envases múltiples tradicionales hasta en un 76%. El Snap Pack es solo una de las soluciones de embalaje sostenible de Carlsberg que se anunciaron en septiembre de 2018.

En todo el mundo, el plástico es un tema candente de debate. La contaminación plástica se está apoderando de nuestras costas y tiene efectos tóxicos en humanos, animales, vías fluviales, océanos y el medio ambiente en general.

El Snap Pack es una solución de empaque sostenible que "pega" las latas en un paquete múltiple, lo que permite a los usuarios "separarlas" fácilmente cuando sea necesario. El diseño final del Snap Pack, resultado de años de investigación y desarrollo de productos en colaboración con los sistemas KHS, se lanzó en septiembre de 2018 en tres mercados principales, Dinamarca, Noruega y el Reino Unido a finales de año. Está programado para reducir los desechos plásticos de Carlsberg en 1200 toneladas al año (el equivalente a 60 millones de bolsas de plástico). Desde el lanzamiento del Snap Pack en Dinamarca, Carlsberg ha visto un aumento del 19% en las ventas de seis paquetes.



Premio León de Plata para Tommy Hilfiger Adaptative

Para la compañía Tommy Hilfiger cuando se habla sobre sostenibilidad en la moda entienden “el derecho humano a vestirse”. En el mundo una de cada cinco pesonas tienen cuerpos cuyas necesidades no se tienen en cuenta cuando se diseña la ropa. Se estima que mil millones de personas en todo el mundo se identifican con una discapacidad. Entre los que tienen dificultades para vestirse de manera independiente, solo el 15% puede trabajar, no porque no quieran, sino porque no pueden hacerlo.

“Creemos que la ropa (o la falta de acceso) nunca debe interponerse en el camino para alcanzar el potencial, ya sea trabajar, asistir a la escuela o ir a una cita”, comentaron los directivos de Tommy Hilfiger que crearon lla primera línea de moda adaptativa diseñada para y con personas con discapacidades.

Un equipo interdisciplinario co-creó asesorados por más de 1.5000 personas con discapacidad, pantalones, camisas, vestidos y pantalones cortos adaptando diseños actuales con nuevas innovaciones. “La asociación produjo soluciones significativamente más innovadoras que si hubiéramos diseñado la ropa nosotros mismos”, anotaron los directivos. .

Para crear siete nuevas innovaciones de ropa (disponibles en casi 1,500 prendas), se estableció una plataforma de investigación en línea patentada, que conectó al equipo (compuesto por investigadores, diseñadores y comercializadores) directamente con 150 personas con discapacidades y sus cuidadores, que ha crecido hasta más de 1500.