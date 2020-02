Las regiones con mayor biodiversidad son las más vulnerables al cambio climático

Las terribles consecuencias del cambio climático son una amenaza latente para los ecosistemas. Con el objetivo de reducir sus impactos, los investigadores se han encargado de analizar los posibles escenarios que conlleva el aumento de este fenómeno, y así poder identificar las especies, comunidades y zonas más vulnerables. Un reciente estudio, publicado en Nature Climate Change, encontró que las regiones con mayor biodiversidad en la Tierra se verán afectadas.

Según el estudio, las zonas que sufrirán un estrés creciente a medida que aumenta la temperatura global con las regiones tropicales, como los trópicos húmedos de Australia, los bosques guineanos de África occidental y las montañas de los Andes. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron las temperaturas globales de la tierra y de los océanos; además de estudiar las precipitaciones durante los últimos 21.000 años. Luego, establecieron patrones globales de eventos de cambio climático inusualmente extremos y los compararon con los del siglo XXI. (Lea: Aumento de la pobreza, la gran preocupación de América Latina frente al cambio climático)

Además, los científicos examinaron cuál sería el impacto de añadir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Para ello plantearon dos escenarios, uno con emisiones muy altas y otro con niveles mucho más bajos. Tras los análisis, consiguieron demostrar que el cambio climático impulsado por el hombre erosionará de manera acelerada mecanismos importantes que probablemente hayan sostenido la biodiversidad a lo largo del tiempo.

Damien Fordham, autor principal del estudio y profesor del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Adelaida, explicó que “los resultados muestran que la magnitud y la tasa acelerada del cambio climático futuro afectarán desproporcionadamente a las plantas y animales en las regiones tropicales y los puntos críticos de biodiversidad. Es preocupante que estas sean regiones de la Tierra con las mayores concentraciones de biodiversidad”.

Fordham, quien expresó su descontento por los resultados, confesó a The Guardian Australia, que esperaban que estos lugares continuaran teniendo climas estables ya que, históricamente las especies que habitan “en estas áreas tienden a adaptarse para sobrevivir dentro de límites de temperatura y clima muy estrechos. Pero el cambio climático causado por el hombre ocurra tan rápido que no van a poder evolucionar o emigrar”. Advirtió que, incluso, los pequeños cambios tendrían un gran impacto. (Puede leer: Plantar un billón de árboles no disminuirá el cambio climático)

La investigación muestra que más del 75% del área de estos refugios climáticos seguros se perderá en el futuro cercano debido al calentamiento del siglo XXI. Stuart Brown, doctor de la Universidad de Adelaida y director del análisis, fue más contundente al referirse a los resultados. “El futuro es más siniestro para las especies en los océanos tropicales. Se esperan graves impactos negativos sobre la riqueza de las especies de coral y la vida marina que apoyan en regiones como el Indo-Pacífico. Es probable que esto cause dificultades humanas a las comunidades que dependen de estos recursos para alimentación, empleo e ingresos ", puntualizó.

El estudio muestra que el cambio climático no solo amenaza a las especies en ambientes polares, sino también las regiones tropicales, en donde está albergada una biodiversidad más alta. Ante el panorama desolador, los investigadores hacen un llamado a la ciudadanía y, sobre todo a los gobiernos para que se tomen en serio las consecuencias de este fenómeno que, poco a poco, está acabando con el planeta y con las especies de fauna y flora. (Le puede interesar: Por la tala y el uso del suelo, los bosques tropicales ahora capturan menos CO2)