Lideresa ambiental en Caquetá denuncia amenazas contra su vida

Ya son varios los panfletos que la presidente de la Asociación de juntas de acción comunal de Cartagena del Chaira, Amparo Bravo Ángel, recibe con mensajes que atentan contra su vida. La mujer ha trabajado contra casos de corrupción en el municipio y el aumento de la deforestación.

El pasado viernes 22 de enero la líder comunal y ambiental de Cartagena del Chairá, Amparo Bravo Ángel recibió un panfleto anónimo que amenazaba no solo su vida, sino la de sus hijos y familia. Según señaló la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos “Chaira Vida Digna”, a través de un comunicado, esta no es la primera vez que la presidente de Asociación de juntas de Acción Comunal del municipio recibe.

Al igual que la amenaza de hace cuatro días, el pasado 4 de enero otro panfleto también llegó a la casa de Bravo Ángel: “Amparo no la queremos ver más en el pueblo junto a su escolta con su marido Héctor Arredondo. Ustedes tienen 48 horas para irse, sino les espera la muerte o una cárcel no crea que porque tiene escolta no le podemos hacer nada si no se van los matamos con escolta y todo usted decide tiene 48 horas de plazo”

“Amparo Bravo Ángel viene desde hace meses recibiendo persecuciones y amenazas de muerte mediante panfletos y notas en donde atentan contra su vida y la de su familia. Estos hechos han sido denunciados con urgencia, dado el daño irreparable que puede generar no actuar contundentemente frente a estos graves hechos. Aunque se han realizado las denuncias correspondientes aún las respuestas de las autoridades como Gobernación, Alcaldía, Fiscalía, FFMM, Policía, UNP, no han dado con los responsables y las medidas de seguridad adoptadas son insuficientes y ponen en riesgo la vida de la compañera y de quienes hacen parte del proceso organizativo que lidera”, señaló el comunicado enviado por la corporación Chaira Vida Digna.

Amparo Bravo Ángel ha trabajado como presidente de la Asociación de juntas de acción comunal en la denuncia de casos de corrupción de políticos locales en el municipio y un seguimiento constante al aumento de la deforestación en esta zona de la Amazonia colombiana.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos de Cartagena del Chairá solicitaron la pronta respuesta de las autoridades correspondientes que deben proteger la vida de la lideresa comunal y ambiental. “Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Segunda misión de verificación, a MAPP-OEA, a los organismos de derechos humanos y organizaciones que en el marco del cumplimiento de su mandato, presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido, así como acompañar y realizar seguimiento a estos hechos que ponen en riesgo la vida e integridad de los dirigentes sociales y comunales”, señala un comunicado.