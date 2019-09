"Lo considero un superpoder": Greta Thunberg responde a las críticas por tener Asperger

“Cuando las personas que te odian te persiguen por tu apariencia y diferencias, significa que han perdido el rumbo. ¡Y entonces sabes que estás ganando!", fue la frase con la que la activista sueca Greta Thunberg respondió a las críticas por padecer Asperger, un síndrome que afecta la capacidad de socializar y comunicarse correctamente. (Lea: Greta Thunberg llegó a Nueva York tras dos semanas de viaje en vela)

Las críticas surgieron luego de que en Twitter se viralizara un video de uno de sus discursos en Nueva York. Allí, antes de las rondas de las preguntas, los focos de las cámaras se posaron en la sueca y detallaron los visibles síntomas del síndrome. Algunos internautas, sin compasión, aseguraron que “pareciera como si la persona que hay dentro de ese cuerpo estuviera pidiendo ayuda” o le reclamaron a la UNICEF por no proteger a "esta niña con claros síntomas de Asperger".

When haters go after your looks and differences, it means they have nowhere left to go. And then you know you’re winning!

I have Aspergers and that means I’m sometimes a bit different from the norm. And - given the right circumstances- being different is a superpower.#aspiepower pic.twitter.com/A71qVBhWUU