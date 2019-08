Los curiosos corales que prefieren comer plástico

- Redacción Medio Ambiente

La popular frase que advierte que vivimos en un mar de plástico nunca había tenido más sentido. Científicos de la Universidad de Boston (Estados Unidos) demostraron, por primera vez, que algunos corales salvajes se están alimentando de diminutos trozos de plástico. Es más, los animales, al parecer, estarían prefiriendo comer estos microplásticos que su comida habitual, incluso a costa de que el plástico puede contener mortales bacterias para ellos. (Lea:Las personas comen al menos 50 mil partículas de plástico en un año)

Según indica el portal de National Geographic, el estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, analizó una especie de coral obtenido en Rhode Island. Se trata de un pequeño coral que no suele ser más grande que un puño humano, pero que en parte se está empezando a construir con pequeños trozos de plástico que no superan menos de un quinto de pulgada de ancho.

La líder de la investigación, Randi Rojtan, le comentó al portal de NatGeo que jamás esperó encontrarse con corales así. En principio, comenta, simplemente recolectaron cuatro colonias de un coral salvaje, el Astrangia poculata, que vive en la costa atlántica de Estados Unidos, de Massachussets hasta el Golfo de México. De esta gran extensión se enfocaron en las colonias que estaban cerca a Rhode Island ya que querían conocer más sobre el impacto que la urbanización tendría sobre los corales.

Una vez obtenían las colonias, el equipo de investigadores llevaba los corales al laboratorio, cortándolos por pólipos, y empezó a contar el micro plástico que iban encontrando en cada uno de ellos. “Encontraron más de 100 fibras pequeñas en cada pólipo”, explica NatGeo.

Pero el equipo fue más allá y también realizó experimentos de laboratorio. “Les ofrecieron a los pólipos de coral criados en laboratorio microperlas azules fluorescentes, pedazos de plástico que hasta hace poco se usaban en jabones, cosméticos y medicamentos, al mismo tiempo que les ofrecían un alimento natural, como huevos de camarones en salmuera”, continua el portal. Casi en todos los casos, explican, el pólipo comió casi el doble de microperlas que huevos de camarones. (Le sugerimos: Los insectos también comen microplásticos )

"Estaba totalmente conmocionada por los resultados", dijo la coautora Jessica Carilli, a NatGeo. "No solo comen de forma pasiva las partículas de plástico que flotan al alcance de sus tentáculos, sino que desafortunadamente prefirieren el plástico a la comida real".

Lo preocupante, señala la investigación, es que el agua de mar hace que la mayoría de plásticos se llenen de bacterias. Es más, para conocer qué tantas bacterias podrían estar comiendo los investigadores también desarrollaron un experimento.

Colocaron las microperlas en agua de mar y las cubrieron con una biopelícula de la bacteria intestinal E. coli, teñida de verde fluorescente para facilitar su rastreo. Después, se la ofrecieron a los pólipos de coral.

“Más de 48 horas después de tragar las microperlas, los pólipos las escupieron. Pero incluso después de eso, la brillante E. coli persistió dentro de la cavidad digestiva del coral. Todos los pólipos de coral que comieron las microperlas con E. coli murieron en dos semanas”, señala el portal.

Ante los extraños resultados los científicos solo tuvieron una manera para describir lo que pasa con los micro plásticos en el mar. “Se trata de un terrible desastre”. (Acá: Los esqueletos de coral registran la acidificación de los océanos)