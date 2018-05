Los humanos hemos extinguido al 83% de los mamíferos salvajes en la Tierra y a la mitad de las plantas

- Redacción Vivir

Los humanos somos insignificantes, y sin embargo, una imponente fuerza destructora. Esa es la conclusión del más grande estudio que evalúa el esquema de la vida en la Tierra, publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

De acuerdo con The Guardian, es el primer estudio que estima el porcentaje que ocupa cada clase de criatura viviente, y de paso, desmonta algunos mitos. Por ejemplo, que las bacterias son mayoría. Según el estudio, realizado por biólogos del Instituto de Ciencia Weizmann (Israel), representan el 13% de todo. Las plantas son la verdadera multitud porque representan el 82% de toda la materia viva sobre la Tierra. Todas las demás criaturas, desde insectos hasta hongos, peces y animales representan solo el 5% de la biomasa mundial. Lo anterior se reparte en un 86% de tierra, el 1% en los océanos y el 13% en las bacterias de la superficie terrestre.

Nadie ha intentado hacer un censo exhaustivo de toda la biomasa antes. “Es lo que se podría llamar un meta-meta-análisis. Está basado en cientos y cientos de documentos. También consultamos con muchos expertos”, dice Ron Milo, investigador del Instituto de Ciencia Weizmann en Israel, cuyo equipo llevó a cabo el análisis, al portal ambiental Robotita.

Los 7.6 billones de personas representamos apenas el 0.01% de las cosas vivas, sin embargo, desde el inicio de la civilización, hace unos 10.000 años, la humanidad ha causado la pérdida irremediable del 83% de los mamíferos salvajes, el 80% de los animales marinos, el 50% de las plantas, y el 15 % de los peces. mientras que el ganado criado por humanos abunda y continúa creciendo.

Esta transformación del planeta ha llevado a los científicos a plantear una nueva era geológica: el Atropoceno, señala The Guardian. Los científicos ofrecen un ilustrativo ejemplo para entender qué tanto hemos transformado la vida en la tierra: los huesos de pollo.

El trabajo revela que las aves de corral ahora representan el 70% de todas las aves del planeta, y solo el 30% son silvestres. En el caso de los mamíferos, el 60% de los que hay sobre la Tierra son animales de granja, más que todo vacas y cerdos. El 36% de los mamíferos somos nosotros, los humanos, y solo el 4% son animales salvajes.

“Es bastante asombroso”, dijo Milo a The Guardian. “En las películas de vida silvestre, vemos bandadas de pájaros, de todo tipo, en grandes cantidades, y luego, cuando hicimos el análisis, descubrimos que hay muchas más aves domesticadas que salvajes”.

Varios científicos consideran que este fenómeno es la sexta extinción masiva de la vida en los cuatro mil millones de años de historia de la Tierra.

De acuerdo con The Guardian, los investigadores calcularon las estimaciones de biomasa utilizando datos de cientos de estudios, que a menudo utilizan técnicas modernas, como la detección remota por satélite que puede explorar grandes áreas, y la secuenciación de genes que puede desentrañar la miríada de organismos en el mundo microscópico.

Comenzaron por evaluar la biomasa de una clase de organismos y luego determinaron en qué entornos podría vivir esa vida en todo el mundo para crear un total global. Usaron el carbono como la medida clave y encontraron que toda la vida terrestre contiene 550 mil millones de toneladas del elemento. Los investigadores reconocen que existen incertidumbres sustanciales en las estimaciones particulares, especialmente para las bacterias en las profundidades de la tierra.