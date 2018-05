Los planes de los candidatos presidenciales para la Amazonía

Mauricio Cote*

La Amazonía es uno de los biomas y ecosistemas más importantes del país, no solo como fuente de recursos naturales y biodiversidad, sino que es el hogar de cerca de 400.000 colombianos. Si bien el tema medioambiental es solo uno de los muchos frentes que el próximo presidente de la República debe tener presente. Sus decisiones con respecto a este tema y su política ambiental, puede tener repercusiones tanto positivas como negativas dentro de los pueblos amazónicos.

La Amazonía se encuentra en un punto de cambios importantes con impactos en la transformación del uso de sus suelos con efectos tales como aumentos de la deforestación, pérdida de la biodiversidad, contaminación o pérdida de recursos hídricos, entre otros. También el reciente Acuerdo de Paz ha dado vía libre a que se creen fenómenos de colonización, acaparamiento de tierras y explotación de recursos minerales de manera legal e ilegal. Estas son las propuestas de los cinco candidatos para la región:

Humberto De la Calle

En su propuesta ambiental De la Calle no menciona ni una sola vez la palabra Amazonía. Sin embargo, hay temas que pueden tener alguna relación con la zona. Hay una apuesta a la seguridad alimentaria en todos los territorios y a reconocer la realidad sobre la degradación de los recursos y el cambio climático. También busca la obtención de territorios resilientes enfocándose en una gestión del riesgo. De la Calle reconoce la diversidad como fuente de riqueza, enfocándose en los ecosistemas estratégicos en los territorios no protegidos. No queda claro si la Amazonía está incluida aquí. También propone fortalecer las 18 CAR e incrementar la capacidad de ejecución y presupuestos, obviando la mención de las CDA y CDS.

De la Calle le apuesta al turismo ecológico y al desarrollo del biocomercio, como nuevos motores de la economía nacional, en donde la Amazonía cumple un papel importante. No obstante, su propuesta se enfocaría más en la zona Pacífica. Según De la Calle la deforestación es causada por la minería ilegal de oro, el narcotráfico y el crecimiento de la frontera agrícola lo que hace que su aproximación al problema se quede corto; aunque reconoce la débil institucionalidad, no hay una propuesta contundente frente a este problema. No obstante, buscará mantener diálogos permanentes con las comunidades tradicionales como fuente de conocimiento, en especial como motor de la economía local donde las técnicas ancestrales cuentan más.

La conservación y manejo sostenible de los bosques es uno de sus pilares de gobierno en tema ambiental. De la Calle promoverá el manejo forestal sostenible como alternativa de producción e ingreso para comunidades rurales y como estrategia para reducción de la deforestación, enfocándose en áreas afectadas por el conflicto o de fuerte tradición de aprovechamiento forestal maderable y no maderable.

Germán Vargas Lleras

En la propuesta ambiental de Vargas Lleras se menciona tres veces la palabra Amazonía. Vargas Lleras tiene como premisa el uso responsable del medioambiente y la preservación de los recursos naturales y reconoce que la deforestación ilegal ha sido devastadora para las selvas, bosques, páramos y ríos. La deforestación es responsable de las cerca de 200.000 hectáreas deforestadas en Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Meta, Putumayo, Guaviare, Nariño y buena parte de la Amazonía.

No obstante, para Vargas Lleras la explotación petrolífera es importante y clave para la estabilidad futura del país, por lo que puede tener efectos en departamentos altamente deforestados como Putumayo y Caquetá, donde, en este último según la ANH se han asignado contratos de extracción y exploración de hidrocarburos en más del 40% del departamento, como se ve en la figura abajo. Para este punto propone crear la Agencia Nacional de Licencias y Permisos Ambientales, la cual reemplazaría la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pero no hay claridad respecto a cual sería la diferencia fundamental entre las dos.

Por otro lado, Vargas Lleras promete cumplir los compromisos internacionales de cambio climático (COP21) que representa un mayor esfuerzo por parte del gobierno en la reducción a la deforestación.

De los seis ejes centrales de la propuesta ambiental de Vargas Lleras dos se enfocan directamente en la lucha contra la deforestación. Un eje atacando directamente los grupos dedicados a esta actividad estableciendo la responsabilidad objetiva en los casos de daños ambientales y utilizando la última tecnología para su detección, creando un nuevo sistema satelital para detectar la deforestación y minería ilegal. Pero no especifica si este sistema modificará las mediciones realizadas mensualmente por el IDEAM. Para Vargas Lleras los principales focos de deforestación causadas por minería están en la región pacífica y el nororiente antioqueño. No obstante, reconoce que casi el 60 % de la deforestación se concentró en Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare y Putumayo, mostrando la necesidad de intervención en esta zona, sin mencionarlo en su propuesta de manera explícita. Se menciona el fortalecimiento institucional como una herramienta necesaria, aunque faltaría precisar la definición del ordenamiento ambiental territorial frente a los POT y las competencias de cada municipio frente al uso del suelo.

El segundo eje en la creación del Plan Nacional de Recuperación Forestal con el fin de restaurar más de un millón de hectáreas en las zonas afectadas por los delitos de narcotráfico y minería criminal, en donde se consideran zonas afectadas en la Amazonía. Con esto también se busca fomentar la conservación de la biodiversidad que se ve afectada por la deforestación. A pesar de que son dos ejes dentro de los siete en total, no se encuentran acciones contundentes para lograr frenar la deforestación en el país.

Vargas Lleras también busca fortalecer las CAR para que pueda liderar programas de conservación y riesgos asociados al cambio climático. No obstante, tampoco menciona las CDA o CDS. El destino del impuesto al carbono iría a obras de adaptación en municipios y zonas prioritarias de intervención.

Iván Duque



En la propuesta de Iván Duque no se menciona la palabra Amazonía, ni la palabra deforestación. Su propuesta ambiental cuenta con una seria de enunciados en materia ambiental, pero abarcan los problemas de manera muy vaga y sin profundidad. En temas de deforestación lo más cercano sería su propuesta sobre el desarrollo de actividades productivas que conserven los páramos y la reducción del impacto en el cambio climático.

Gustavo Petro

En la propuesta de Gustavo Petro se menciona la palabra Amazonía ocho veces y es una propuesta que ha dedicado un párrafo al tema de la Amazonía, identificando la importancia de esta zona en la regulación del clima y su biodiversidad, incluyendo los diversos pueblos indígenas. Petro describe la Amazonía como un territorio de invaluable riqueza biológica y cultural e incluye el fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que la Amazonía es sujeto de derechos.

Esta propuesta reconoce la presencia de problemas en la Amazonía tales como la minería ilegal, la deforestación, los cultivos de uso ilícito y la ampliación de la frontera agrícola. Dado que en esta zona hay una presencia notable de pueblos indígenas, se promueve la garantía de sus derechos, la valoración de sus saberes ancestrales y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental con las autoridades étnicas.

También Petro resalta el valor de integrar las comunidades indígenas con el fin de crear estrategias de control y erradicación, así como la integración de prácticas sostenibles para la biodiversidad. Petro buscará el trabajo con comunidades campesinas, organizaciones indígenas y afrodescendientes para proteger los PNN y demás áreas protegidas del país, con respeto por los derechos de quienes habitan el territorio y el desarrollo concertado de prácticas productivas sostenibles.

Se resalta de la propuesta ambiental de Petro el hecho que la principal tarea de su gobierno será la lucha contra la deforestación y la protección de los páramos, fortaleciendo el papel del sector público, así como haciendo inversiones en la conservación de bosques, bioeconomía y transición a sistemas con menores emisiones de GEI.

Por último, la propuesta ambiental de Petro presenta la protección ambiental del territorio de pueblos originarios del Amazonas, con el fin de cuidar la Amazonía. Esto significa para Petro reconocer la tradición milenaria de conocimientos y se buscará salvaguardar el área del resguardo Predio Putumayo, buscando su reconocimiento como área protegida. Dentro de este contexto la propuesta busca poner en marcha un plan de restitución y recuperación de especies nativas de la región y el fortalecimiento de la medicina ancestral tradicional, así como la construcción de un PMA participativo en cada uno de los resguardos.

Sergio Fajardo

En la propuesta de Sergio Fajardo se menciona la palabra Amazonía cuatro veces. Fajardo presenta como primera propuesta la reducción de la deforestación en Colombia cumpliendo el compromiso adquirido de llegar a 0% deforestación para 2030, seguida de proponer el incremento del numero de hectáreas restauradas a través de programas de compensación y reconversión de sistemas productivos.

Fajardo reconoce que la deforestación no es solo un problema ambiental sino de bienestar y calidad de vida. También reconoce que cada región tiene distintas fortalezas y retos. Su propuesta promueve las políticas de crecimiento verde como oportunidades para vivir y aprovechar el capital natural sin destruirlo. Para Fajardo el desarrollo de un sector forestal sano requiere la combinación de restauración uso de productos derivados del bosque y cultivo de la madera.

Fajardo cuenta con nueve ejes centrales en su propuesta ambiental, dentro de los cuales el primero se enfoca en el control de la deforestación y promoción de la reforestación. Al igual que Vargas Lleras, propone la lucha contra la deforestación frente a los grupos ilegales, el uso de un sistema de monitoreo, el trabajo con comunidades locales y el desarrollo de incentivos y oportunidades económicas.

La propuesta reconoce la atención urgente y diferenciada de la Amazonía en la lucha contra la deforestación, a través del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental local. Su propuesta es la única que menciona las CDS y su refuerzo con recursos técnicos y la integración de las comunidades locales a través de conexiones distintas al transporte terrestre como medida de protección de los bosques.

Fajardo reconoce los efectos de la ampliación de la frontera agrícola, y la necesidad previa de mejorar los mercados internos de alimentos y condiciones de producción. En este punto Fajardo le apostará al desarrollo de economías verdes en la Amazonía, entre otras, para crear nodos de negocios en la región.

Fajardo también es el único en reconocer la importancia de los programas como Visión Amazonía o Visión Pacífico dentro del marco de las propiedades colectivas, con el fin de hacerle frente a los retos que presentan estos territorios. También es el único que presenta la educación como programa para la protección del bosque, ya que afirma que el desarrollo y divulgación de herramientas para promover el uso eficiente de recursos naturales se logra trabajando con universidades y asistencia técnica enfocada.

Fajardo dice que respetará la consulta previa como derecho de los grupos étnicos como mecanismo para la protección del territorio. En este aspecto se consolidará un sistema de áreas protegidas en Colombia con mirada enfática a los ecosistemas estratégicos para lograr la protección del 17% del territorio nacional.

Por otro lado, se destinarán parte de los recursos del impuesto al carbono en proyectos que promuevan la conservación de la biodiversidad y la prevención y control de la deforestación.

*Periodista de PID Amazonía. Este artículo fue publicado originalmente aquí