Mercaderes (Cauca) hará su “propia” consulta popular en defensa del agua

María Mónica Monsalve S / @mariamonic91

Este sábado 3 de agosto Mercaderes (Cauca) realizará una consulta popular para votar, sí o no, a que se permita “la minería metálica de mediana o gran escala y a la exploración y explotación de hidrocarburos” en el municipio. Pero no será una consulta como cualquier otra. Los mercadereños decidieron armar su propio proceso de votación después de que, en el 2018, el proceso fuera cancelado por la Registraduría porque, supuestamente, no había recursos para realizarla. (Lea: Mercaderes (Cauca) le vuelve a decir NO a la minería)

El camino para lograr ir a las urnas ha sido arduo. La idea se empezó a materializar en el 2017, cuando el Tribunal administrativo contencioso del departamento del Cauca falló a favor de la pregunta propuesta. Más tarde, el alcalde dio un siguiente paso convocando a la votación para el día 4 de febrero de 2018. Sin embargo, este objetivo nunca llegó a su fin. Como sucedió con las consultas de otras regiones, la Registraduría canceló la fecha argumentando que no había presupuesto suficiente.

Pero para la comunidad, en especial para la Coordinadora Integral Social Mercadereña, que reúne 24 organizaciones sociales, el tema no había acabado allí. Ante los tropiezos y la negativa estatal para financiar este proceso, en Mercaderes decidieron desarrollar, ellos mismos y con ayuda de la Alcaldía, su propia consulta popular, a la que llaman “consulta popular legítima y autónoma”.

“Nosotros quedamos muy inquietos con lo que sucedió porque no había dinero para nuestra consulta, pero sí para la que hizo el Partido Liberal, que costó 80 mil millones de pesos y en la que votaron 1.200.000 personas”, explica Astul Robles, promotor de la consulta popular. “Decidimos, entonces, hacer nuestra propia consulta autónoma”. (Le sugerimos: ¿Asfixiar las consultas populares?)

La logística, claro, no ha sido fácil. Sin embargo, se han ido ideando distintos modos para que la consulta, que se realizará este sábado, cumpla las normativas necesarias. Se aliaron con profesores y funcionarios de la Alcaldía para poder armar 45 mesas de votación y poder transportar, con recursos de la Alcaldía, a los delegados y jurados a cada mesa.

La meta, comenta Robles, es lograr que 4.500 personas voten. El mismo número que había establecido la Registraduría antes de echarse para atrás. “Para el sábado como la Registraduría no nos facilitó el censo electoral, optamos por utilizar la información del Sisbén para cada vereda”, señala.

Pero más allá del número de votos, o qué tan legítima se interprete esta consulta, lo que importa en Mercaderes es establecer su opinión. Dar su voz. “Acá salimos del tema tradicional que se ha hecho. Lo importante es que la gente participe. Que todos puedan decidir sobre el futuro del agua. Nos hemos convocado y estamos logrando ser eficientes con los pocos recursos”.

Es más, durante el día de hoy, 31 de julio, también se llevó a cabo una consulta popular para niños. En los ocho colegios que tiene el municipio todos los profesores les dieron a los alumnos la oportunidad de votar sobre el camino que quieren que tome su territorio.

Lo que busca Mercaderes, a la final, es que las autoridades no ignoren lo que sus ciudadanos quieren: proteger sus recursos hídricos. Es más, después de la amarga noticia que les dio la Registraduría el año pasado, la Coordinadora hizo una “Caravana por el agua” en ocho corregimientos y de allí salieron varios mandatos ciudadanos que, esperan, sean ratificados con lo que suceda el 3 de agosto. (Acá: El 3 de agosto en Mercaderes)

Uno de ellos, por ejemplo, es que el agua se convierta en un patrimonio o bien público. Otro, en cambio, consiste en exigirle al gobierno local que los recursos del Sistema General de Participaciones del sector ambiental se dediquen a las fuentes de agua. Igualmente, hay un mandato ciudadano que busca que el próximo año, cuando los municipios ajusten el ordenamiento territorial, las comunidades estén presentes y participen en este. “Lo que esperamos es que las autoridades administrativas los acojan”, explica el promotor.

Hasta el momento él estima que la “consulta popular legítima” les está costando entre 30 y 40 millones de pesos. Y a pesar de que sólo conoceremos su válidez y alcance hasta el sábado, lo cierto es que Mercaderes (Cauca) pone un precedente.