Nueva orden de evacuación para Valdivia, Cáceres y Tarazá por riesgo de creciente

-Redacción Medio Ambiente

El Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en Hidroituango emitió una nueva alerta de evacuación inminente para las comunidades de los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres. (Lea también: La historia del proyecto Hidroituango)

El motivo de la orden es una posible creciente súbita del Río Cauca, que se podría producir porque desde esta mañana se está registrando un flujo de agua por el túnel de desviación derecho, el mismo que ocasionó, el pasado sábado 12 de mayo, la creciente que afectó al corregimiento de Puerto Valdivia.

Nueva orden de evacuación para Valdivia, Cáceres y Tarazá por riesgo de creciente. https://t.co/z5pJm4mzRY pic.twitter.com/Ln3SpBd3El — El Espectador (@elespectador) May 21, 2018

Frente a esta situación, el PMU recomendó cumplir con las siguientes disposiciones:

1: Evite estar cerca de las orillas del río o ingresar a su cauce.

2. Esté pendiente de los mensajes oficiales emitidos por la Alcaldía, el DAPARD, grupos operativos para la respuesta y EPM, a través de las emisoras locales.

3. Pregúntele al presidente de la Junta de Acción Comunal, cuál es el punto de encuentro designado para su comunidad y diríjase a este sitio, en caso de que se le indique.

4. Mantenga actualizada la cadena de llamadas de su comunidad, con los nombres y teléfonos de todos sus vecinos para recibir y dar ayuda en caso que lo necesiten.

5. Sea responsable con la información que comparte. Solo divulgue la que provenga de fuentes oficiales, para no causar confusión.

6. Comuníquese con la línea gratuita 018000413825 para recibir información y conocer las medidas de prevención.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que si se destapona del todo el túnel de la emergencia, el agua bajaría con caudales de hasta 6.000 metros cúbicos por segundo y podría generar inundaciones similares a las que padeció Puerto Valdivia el pasado sábado.

Por su parte, Rene Bolivar, Coordinador de la Unidad de Manejo del Dapard, confirmó que continúa la alerta roja en la zona y que por ahora lo más importante es terminar de evacuar a más de 300 personas que aún no habían salido de sus viviendas.

"Nos están informando que en este momento hay un destamonamiento de uno de los túneles del proyecto y que la creciente del río podría llegar rápidamente a Puerto Valdivia. Tenemos que sacar a toda la comunidad antes de que eso ocurra", aseguró Bolivar.

La situación en Tarazá también es crítica. Según las autoridades locales, están siendo evacuadas más de 12.000 personas. Se estima que en cinco horas, la creciente del río Cauca podría llegar al casco urbano de ese municipio.

El secretario de Planeación y Obras Públicas de Tarazá, Juan Guillermo Rivera Montiel, le dijo a RCN Radio que se está informando a la comunidad para que cumpla los protocolos de evacuación que se han aplicado en los últimos días.

El funcionario explicó que, a diferencia de otros municipios, en Tarazá no se han activado las alarmas porque antes se había informado que se haría un simulacro, y esto podría generar confusión.

De acuerdo con el último reporte entregado por el PMU, a la fecha más de 8.000 personas de la zona han evacuado.

Según EPM al día de hoy los trabajos en la presa se mantienen y avanza la construcción de la cresta, la que a las 8 de la mañana iba en 407.40 metros quedando faltando 3 metros para superar la primera etapa. Igualmente, el embalse registra una cota de 371.73 metros cúbicos.

Por su parte, la Fuerza Aérea dispuso de aeronaves C 40, C 130, C 295, King 350, así como aviones de enlace y control, que serían utilizados para el transporte de personal médico, rescatistas y elementos de supervivencia.

“Tenemos aeronaves ambulancia que serán equipadas con monitores de signos vitales, ventiladores mecánicos, medicamentos e insumos para pacientes víctimas de traumas. Así mismo, el avión C 295 se adaptará con equipos médicos, en él se podrán atender 24 pacientes, respondiendo a la emergencia de manera inmediata”, aseguró el Coronel John Jairo Baez Gómez, jefe Centro Nacional de Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana,.