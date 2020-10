“Operaciones militares para detener la deforestación no están siendo efectivas”

Para la iniciativa “Parques Nacionales Cómo Vamos”, que reúne a 10 reconocidas organizaciones, los esfuerzos del Gobierno para detener este fenómeno han sido insuficientes. Preocupa lo que está pasando en los PNN Sierra de La Macarena, Chiribiquete, Tinigua y Sierra Nevada de Santa Marta.

La deforestación en Colombia ha sido un fenómeno imparable. Cada vez que el Gobierno publica las cifras que muestran el incremento del fenómeno, vuelve la preocupación. En esta ocasión, la iniciativa “Parques Nacionales Cómo Vamos” manifestó sus inquietudes ante el aumento en varios Parques Nacionales Naturales (PNN). (Lea Septiembre de 2020 ha sido el más cálido de la historia)

Conformada por 10 organizaciones y dirigida por la bióloga Sandra Vilardy, desde esta iniciativa le piden al Gobierno Nacional que mejore las acciones que se están llevando a cabo en la lucha contra la deforestación, pues, a sus ojos, hay varios puntos preocupantes. Uno de ellos son las operaciones militares.

“Vemos con preocupación que las operaciones militares no están siendo efectivas en las dimensiones esperadas, principalmente porque no apuntan decididamente a los eslabones más poderosos de la deforestación. Tampoco las vemos eficientes, porque los resultados no reflejan los recursos invertidos. Por el contrario, estas operaciones han venido afectando a las poblaciones campesinas y no parecen estar haciendo suficientes esfuerzos por desmontar las estructuras y redes criminales cuyo actuar ha profundizado la deforestación”, señalan en un comunicado.

En otro apartado expresan su “profunda preocupación” por el aumento de la deforestación en varios PNN. Entre ellos los de la Sierra de la Macarena, Tinigua, Chiribiquete, Sierra Nevada de Santa Marta, La Paya, Catatumbo Bari, Cordillera de los Picachos y Paramillo.

“El 67,4% del área afectada por los procesos de deforestación está concentrada en los Parques Sierra de la Macarena (41,7%) y Tinigua (25,7%). Al comparar los datos con los del Boletín 18 del primer trimestre del 2019, se aprecia un importante aumento en la magnitud del proceso de deforestación”, apuntan.

Para esta iniciativa, se requiere mayor coordinación, transparencia en los datos y mayores esfuerzos para que las acciones que están realizando múltiples organizaciones y entidades públicas y privadas se desarrollen de manera articulada.

“Los procesos a gran escala de deforestación que están ocurriendo en la cuenca del Amazonas son objeto de preocupación mundial. Sin embargo, observamos que en las acciones nacionales todavía hay un camino por recorrer para lograr una efectiva articulación y obtener resultados concretos contra quienes tienen el poder para orquestar y financiar los grandes procesos de las empresas criminales de la deforestación y sus vínculos en el territorio. En ese sentido, instamos al Gobierno Nacional a implementar con mayor decisión y coordinación las acciones en la lucha contra la deforestación”, escriben desde Parques Cómo Vamos que está conformada por la Universidad de los Andes, U. Javeriana, Dejusticia, Wildlife Conservation Society (WCS), WWF, Semana Sostenible, Fundación Corona, Fundación NAtura, Alisos y la Fundación Santo Domingo.