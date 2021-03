Ordenan suspensión temporal de insecticida Fipronil por muerte masiva de abejas

El Instituto Colombiano Agropecuario manifestó su preocupación por los efectos adversos que causó la molécula en relación con la muerte de más de e 64.000 colmenas de abejas en el país en los últimos cuatro años.

A través de la Resolución No. 092101, expedida el pasado 2 de marzo, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ordenó la suspensión temporal del insecticida Fipronil en Colombia utilizado comúnmente en cultivos de aguacate, café, cítricos, arroz y pasifloras entre otros. El antecedente y la razón principal para tomar la decisión fue la muerte masiva de cerca de 64.000 colmenas de abejas en los últimos cuatro años.

En el documento de diez páginas expedido por el ICA, se advirtió que el producto que contenga Fipronil quedará suspendido hasta tanto el titular del registro solicite la modificación del registro del producto y de su etiqueta. Y de igual forma, se contará con 6 meses , desde el momento en que se expidió la resolución, para adelantar el agotamiento de inventarios en los establecimientos de comercialización.

Le puede interesar: Denuncian envenenamiento de un millón y medio de abejas en Valle del Cauca

La investigación realizada por el ICA, ordenada luego de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de diciembre de 2019, reveló la presencia de la molécula en un importante número de abejas que murieron y fueron analizadas. Así lo confirmó también el subgerente de Protección Vegetal, Jaime Cárdenas, en entrevista con RCN Radio. “Solamente en el departamento del Quindío, para tener un referente, nosotros trabajamos de la mano de Agrosavia, en este caso, procesando muestras de laboratorios y en estas muestras hemos logrado identificar que de las muestras analizadas aproximadamente trece millones de abejas arrojaron algún resultado positivo a algunas de estas moléculas, especialmente también el Fipronil”.

Sin embargo, para quienes estuvieron detrás de la primera acción popular que denunció el tema en 2018 es una resolución que podría no tener un efecto realmente significativo por el tiempo de suspensión. “Se celebra que el Gobierno Nacional reconozca el fenómeno de manera oficial pero parece un mal chiste que la suspensión sea solo por seis meses. El gran problema es que suspende por seis meses y da un plazo de seis meses para agotar existencias. Es decir que en la practica eso no tiene ningún efecto porque se pueden simplemente abastecer para el tiempo en que no se producirá”, señaló a El Espectador el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado quien ha liderado este proceso de protección a los polinizadores en el país.

Por su parte, en la Resolución 092101, la autoridad también recalcó que el insecticida Fipronil no solo genera un impacto en las abejas sino también afecta a los peces y aves. Además de producir efectos adversos sobre la salud humana pues ha sido identificado como posible cancerígeno por la agencia ambiental estadounidense. “El Fipronil se bioacumula, no se descompone naturalmente y puede permanecer largos períodos, incluso años, en el ambiente antes de desintegrarse; puede acumularse en los tejidos humanos y animales; es menos tóxico para los mamíferos que para algunas aves, peces y la mayoría de los invertebrados, para los cuales puede ser muy tóxico”, detalló el documento.

Le podría interesar: Investigan en Colombia muerte de más de siete millones de abejas

En Colombia el uso de Fipronil se reporta desde 1993 y actualmente está presente en más de 70 productos comerciales para diferentes grupos de plagas y cultivos. Los cultivos más comunes en los que se ha registrado su uso son: aguacate, algodón, arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, caña panelera, cebolla de bulbo, cebolla larga, cebollín chino, cebollín, cereales, cítricos, clavel, cocotero, crisantemo, eucalipto, forestales frijol, guanábana, guayaba, habichuela, kikuyo, limón, maíz, mandarina, mango, naranja, ornamentales, crisantemo, palma de aceite, palma, papa, pastos, pino, plátano, potreros, praderas, puerro, repollo, rosa, soya, tangelo, tomate, toronja y yuca.

Instituto Colombiano Agropecuario reiteró que, durante el seguimiento a los casos de muertes masivas, manifestó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural su preocupación por la toxicidad y las consecuencias ambientales del producto actualmente restringido solo por seis meses.