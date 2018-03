Petroleras niegan ser contradictorias del cambio climático en juicio

Redacción VIVIR

Cuando San Francisco y Oakland anunciaron que demandarían a cinco de las compañías petroleras más grandes del mundo (Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips, Shell y BP) por daños

En enero de este año, les siguió Nueva York, que en cabeza del alcalde Bill de Blasio, emprendió acciones legales contra estas compañías de energía. Hacen parte de las más grandes del mundo y de la lista de 100 compañías responsables del 71% del cambio climático.

Luego Colombia siguió el ejemplo e interpuso una tutela contra el cambio climático por vulnerar los derechos de las siguientes generaciones a un ambiente sano.

Ahora, quienes iniciaron el pleito se enfrentan ante un juzgado de California, precisamente, por vulnerar la salud de la población al contribuir con el cambio climático. Según la crónica de The Guardian, el juez William Alsup pidió a las dos partes que le proporcionen un tutorial de ciencia climática.

San Francisco y Oakland (los demandantes), elevaron esta acción legal para que las 5 compañías paguen los costos de las ciudades para hacer frente al aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global. El abogado de Chevron presentó la ciencia para la defensa, y más notablemente, comenzó aceptando explícitamente el consenso de expertos sobre el calentamiento global causado por los humanos, diciendo: “Desde la perspectiva d Chevron, no hay debate acerca de la ciencia del cambio climático”.

Los negacionistas presentaron papers científicos en apoyo de la defensa, pero fallaron presentando las cifras. The Guardian cuenta que informe presentado por un grupo dirigido por Christopher Monckton y Willie Soon comenzó afirmando que "el" consenso "sobre el calentamiento global es del 0.3%, no del 97%" (esto es obviamente incorrecto). Otro escrito presentado por William Happer, Steve Koonin y Richard Lindzen argumentó que "no es posible qué tanto del calentamiento reciente puede atribuirse a influencias humanas".

Sin embargo –señala el diario– es curioso que los abogados de Chevron y Big Oil no estuvieran de acuerdo con las personas que presentaron informes en nombre de sus compañías. “Tal vez las compañías petroleras deberían haber enviado a los negadores una nota para mantenerse fuera de este caso. Claramente, estos grupos están acostumbrados a negar la ciencia climática en nombre de la industria petrolera”. Los estudios de los negacionistas eran, a todas estas, estudios ambientales de Exxon Mobil, Koonin, Lindzen, Heritage Foundation y otros “lobbys” de la industria del petróleo.

Esto abre una importante pregunta, si negar el cambio climático no es la estrategia de las petroleras para salvarse de esta millonaria demanda, ¿cuál es?

“Es un ejemplo perfecto del comportamiento de dos caras de la industria petrolera. Durante décadas, sus propios científicos publicaron discretamente investigaciones revisadas por pares que concluían que los humanos están causando el calentamiento global. Esa fue la cara que vimos del abogado de Chevron. Pero al mismo tiempo, las compañías petroleras estaban financiando científicos contrarios y grupos de expertos para difundir la negación y la duda sobre la misma ciencia”, dice el diario británico.

Así que, aunque acepten el consenso general de que, en efecto, el cambio climático existe, no quieren ser responsables por los costos que causaron. El abogado de Chevron señaló que el IPCC afirma que el cambio climático es causado "en gran medida por el crecimiento económico y demográfico" y no por la extracción de combustibles fósiles. Es decir que la estrategia es argumentar que los impactos climáticos individuales se han ido sumando dramáticamente, y que la culpa no recae en ellos quienes producen, sino en nosotros, quienes consumimos.